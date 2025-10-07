Poolkock
2025-10-07
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och förverkliga goda idéer - är du en av dem?
Som medarbetare hos oss får du tillgång till flera förmåner som bidrar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Du kan semesterväxla och på så sätt omvandla semestertillägg till extra lediga dagar - perfekt för dig som värdesätter mer tid för återhämtning.
Vi erbjuder dessutom kostnadsfri träning hos flera av våra samarbetspartners inom hälsa och friskvård, med ett brett utbud av pass varje vecka. Utöver det får du en friskvårdspeng på 2 000 kr per år att använda för det som passar dig bäst.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobbPubliceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
I uppdraget som poolkock arbetar du där behovet uppstår i något av våra 30 kök inom kommunen. Det är ett omväxlande arbete med stor variation, du arbetar som en del av en arbetsgrupp eller ansvarar själv för ett kök inom t ex förskolan. Tillsammans erbjuder vi näringsriktiga, goda och säkra måltider till våra gäster inom skola, förskola och äldreomsorg. Vi arbetar aktivt för nöjda matgäster och för att minska vår klimatpåverkan.
I arbetet som kock ingår matlagning med fokus på mat lagad från grunden, en vegetarisk dag per vecka i förskolan och mål om ökad andel vegetabilier.
I tjänsten ingår även övriga förekommande arbetsuppgifter i ett storkök, delvis ansvar för beställningar utifrån ekonomiska ramar, egenkontroll/livsmedelshygien och arbetsmiljöfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har kockutbildning och minst 1 års dokumenterad erfarenhet från yrket i närtid (kock)
• har goda kunskaper om specialkost
• kan självständigt driva frågor i samarbete med förskolan och omvårdnadsboendet (kock)
• talar och läser svenska obehindrat, detta är ett krav då vi bland annat hanterar specialkost i verksamheten
• har en god kommunikativ förmåga
Du ska gärna vara en kreativ problemlösare som ser möjligheterna och har en positiv attityd till din omgivning. Vi ser att du är serviceinriktad och har ett stort engagemang för mat till elever och äldre. Vi ser att du trivs med att ha daglig kontakt med elever och pedagoger samt är mån om att ha en bra dialog med kunderna inom äldreomsorgen.
Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Du är även relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakter och underhåller relationer.
B-körkort är ett krav, gärna tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
