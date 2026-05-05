PMO- och programkoordinator
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en roll där struktur, tempo och samordning är avgörande för att ett större program ska lyckas. Här får du vara navet i den operativa styrningen och se till att programmets olika delar rör sig åt samma håll. Fokus ligger på att skapa tydlighet i uppföljning, rapportering och beroenden, samtidigt som du hjälper programledning och andra intressenter att fatta välgrundade beslut.
Du arbetar nära både interna och externa initiativ och får en viktig roll i att hålla ihop helheten. En central del av arbetet är också att driva den praktiska kommunikationen i programmet, ta fram material med hög kvalitet och säkerställa att budskap, statusbilder och beslutsunderlag är enhetliga. Det här är en intressant möjlighet för dig som trivs i komplexa miljöer där du får kombinera struktur, koordinering och påverkan.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar PMO-strukturer, rutiner och arbetssätt som skapar tydlighet i programmet.
Du samordnar arbetsströmmar och driver hantering av beroenden mellan olika initiativ, projekt och programdelar.
Du följer upp status och driver arbetet med risker, åtgärder och prioriteringar för att skapa framdrift.
Du tar fram programrapportering, beslutsunderlag och presentationsmaterial till programledning och styrgrupp.
Du koordinerar kommunikationen mellan nyckelintressenter och bidrar till att rätt information når rätt mottagare i rätt tid.
Du säkerställer att budskap, material och rapportering håller en hög och enhetlig kvalitet.
Du skapar en tydlig överblick över programmets status, risker och beroenden och hjälper organisationen att agera på rätt underlag.
KravErfarenhet av PMO-arbete eller programkoordinering i komplexa verksamheter.
God vana av att etablera och förvalta strukturer, rutiner och arbetssätt för styrning och uppföljning.
Erfarenhet av att samordna flera arbetsströmmar och hantera beroenden mellan olika initiativ.
Förmåga att driva statusuppföljning samt arbete med risker och åtgärder på ett strukturerat sätt.
Erfarenhet av att ta fram rapportering, beslutsunderlag och presentationsmaterial för ledningsforum.
God förmåga att koordinera intressenter och driva operativ kommunikation med tydliga och enhetliga budskap.
Du arbetar självständigt och trivs i en roll med många kontaktytor och högt krav på struktur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7684683-1982907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
