Platschef Mark & Anläggning

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Stockholm
2026-04-07


Vill du driva anläggningsprojekt där du får stort ansvar, tydligt mandat och möjlighet att påverka? Hos vår kund blir du en del av ett stabilt och växande bolag med korta beslutsvägar och en genuin familjebolagskänsla.
Här får du arbeta nära verksamheten, tillsammans med ett engagerat team, och leda projekt inom mark och anläggning som gör verklig skillnad i samhället.
Rollen som Platschef och din vardag

Som Platschef har du det övergripande ansvaret för produktionen i ett eller flera projekt. Du leder både egna arbetsledare och underentreprenörer och säkerställer att projekten genomförs enligt plan - med rätt kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Rollen innebär en vardag där du kombinerar planering och uppföljning med en stark närvaro ute i produktionen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, styra och följa upp produktionen i dina projekt

Leda personal samt samordna underentreprenörer

Ansvara för projektens ekonomi - budget, prognoser, inköp och fakturahantering

Arbeta med mängdreglering enligt MER

Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och miljö i projekten

Delta i interna och externa projektmöten

Ha en nära dialog med kund, leverantörer och underentreprenörer

Bidra till långsiktiga och goda samarbeten i projekten

Vem söker vi?

Vi söker dig som är en trygg och samarbetsorienterad ledare som skapar goda relationer både internt och externt. Du drivs av att ta ansvar, hålla ordning och styra projekt mot tydliga mål, och har ett naturligt fokus på ekonomi och lönsamhet. Rollen passar dig som tar initiativ, gillar att vara projektets motor och inte räds att ta svåra dialoger när det behövs. Samtidigt är du prestigelös, öppen och tydlig - du vågar fråga, du lyfter det som behöver lyftas och du bidrar till en arbetsmiljö där man hjälper varandra framåt.

Skallkrav
Minst 3 års erfarenhet som Platschef inom mark- och anläggning

Minst 5 års erfarenhet från branschen (mark/anläggning)

Erfarenhet av mängdreglering (MER)

Svenska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande
Teknisk utbildning (t.ex. Högskoleingenjör inom byggteknik)

Engelska i tal och skrift

Om kundföretaget

Vår kund är en etablerad aktör inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholm/Mälardalen och Västra Götaland. De genomför entreprenader inom bland annat schaktning, grundläggning, VA och dagvatten, finplanering, gatuombyggnader och infrastruktur. Projekten spänner från exploateringsområden och större VA arbeten till vägar, korsningar, yttre miljöer samt kraft- och kanalisationsprojekt.
Med en stabil och långsiktig familjeägd koncern i ryggen erbjuds trygga förutsättningar, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av kvalitet, ansvar och ett nära samarbete mellan rollerna i projekten.

Om Framtiden

Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos kundföretaget.

Övrig information
Placeringsort: Stockholm

Omfattning: Heltid

Process: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervjuer hos kundföretaget Beslut

Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52157_JOB".

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Denitsa Zheleva
denitsa.zheleva@framtiden.com

Jobbnummer
9838503

