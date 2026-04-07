Platschef Mark & Anläggning
Vill du driva anläggningsprojekt där du får stort ansvar, tydligt mandat och möjlighet att påverka? Hos vår kund blir du en del av ett stabilt och växande bolag med korta beslutsvägar och en genuin familjebolagskänsla.
Här får du arbeta nära verksamheten, tillsammans med ett engagerat team, och leda projekt inom mark och anläggning som gör verklig skillnad i samhället.
Rollen som Platschef och din vardag
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för produktionen i ett eller flera projekt. Du leder både egna arbetsledare och underentreprenörer och säkerställer att projekten genomförs enligt plan - med rätt kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Rollen innebär en vardag där du kombinerar planering och uppföljning med en stark närvaro ute i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, styra och följa upp produktionen i dina projekt
Leda personal samt samordna underentreprenörer
Ansvara för projektens ekonomi - budget, prognoser, inköp och fakturahantering
Arbeta med mängdreglering enligt MER
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet och miljö i projekten
Delta i interna och externa projektmöten
Ha en nära dialog med kund, leverantörer och underentreprenörer
Bidra till långsiktiga och goda samarbeten i projekten
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och samarbetsorienterad ledare som skapar goda relationer både internt och externt. Du drivs av att ta ansvar, hålla ordning och styra projekt mot tydliga mål, och har ett naturligt fokus på ekonomi och lönsamhet. Rollen passar dig som tar initiativ, gillar att vara projektets motor och inte räds att ta svåra dialoger när det behövs. Samtidigt är du prestigelös, öppen och tydlig - du vågar fråga, du lyfter det som behöver lyftas och du bidrar till en arbetsmiljö där man hjälper varandra framåt.
Skallkrav
Minst 3 års erfarenhet som Platschef inom mark- och anläggning
Minst 5 års erfarenhet från branschen (mark/anläggning)
Erfarenhet av mängdreglering (MER)
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Teknisk utbildning (t.ex. Högskoleingenjör inom byggteknik)
Engelska i tal och skrift
Om kundföretaget
Vår kund är en etablerad aktör inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholm/Mälardalen och Västra Götaland. De genomför entreprenader inom bland annat schaktning, grundläggning, VA och dagvatten, finplanering, gatuombyggnader och infrastruktur. Projekten spänner från exploateringsområden och större VA arbeten till vägar, korsningar, yttre miljöer samt kraft- och kanalisationsprojekt.
Med en stabil och långsiktig familjeägd koncern i ryggen erbjuds trygga förutsättningar, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av kvalitet, ansvar och ett nära samarbete mellan rollerna i projekten.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Placeringsort: Stockholm. Publiceringsdatum: 2026-04-07
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: Heltid
Process: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervjuer hos kundföretaget Beslut
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52157_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
112 51 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Framtiden AB
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com
9838503