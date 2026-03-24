Platschef
Är du en affärsdriven platschef som vill ta nästa steg i karriären? Trivs du i en roll där du får kombinera ansvar, ledarskap och byggteknisk kompetens i en växande organisation? Då kan rollen som platschef hos NYB AB vara något för dig! - Läs mer och ansök redan idag!
Platschef, Göteborg
Som platschef hos NYB har du det övergripande ansvaret för projektens ekonomi, planering och genomförande. Du är en central länk mellan beställare, arbetsledare och övrig personal, och ser till att alla delar i projektet samverkar för att nå gemensamma mål.
Du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, tid, budget och kundnöjdhet, och säkerställer att arbetet utförs enligt gällande rutiner och krav. Hos oss arbetar du inom entreprenad och byggservice.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för projektens ekonomi, planering och måluppfyllelse
Framtagande och uppföljning av tidplaner
Löpande kontakt och samarbete med beställare och underentreprenörer
Personalansvar för arbetsledare och övrig personal på plats
Säkerställa att projektet drivs effektivt och i enlighet med kvalitets- och säkerhetskrav
För att lyckas i denna roll ser vi att du:
Dokumenterad erfarenhet som platschef inom byggbranschen
Gedigen byggteknisk kompetens och helhetsförståelse för byggprocessen
Giltig BAS-U och BAS-P
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Har en affärsmässig inställning och god samarbetsförmåga
Om NYB AB erbjuder dig:
En stabil och växande arbetsgivare
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
En stark företagskultur med högt engagemang och samarbete
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett sammansvetsat team
Om NYB ABNYB AB har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom entreprenad, byggservice, fasadsystem, puts och måleri. Vi erbjuder hållbara och högkvalitativa lösningar till fastighetsägare, företag, kommuner och privatpersoner längs hela västkusten. Med huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i bland annat Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö har vi en stark regional närvaro.
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 - vilket säkerställer kvalitet, miljöansvar och en trygg arbetsmiljö i alla våra projekt. Läs mer på ytskiktsbolaget.se
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar NYB AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5571".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Marieholmsgatan 4 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG
NYB Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
