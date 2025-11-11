Planarkitekt-vikariat
Lessebo kommun, Plan- och miljöförvaltningen / Arkitektjobb / Lessebo Visa alla arkitektjobb i Lessebo
2025-11-11
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Plan- och miljöförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som planarkitekt arbetar du med utvecklingen av Lessebo kommun i både ett kortare och längre perspektiv. Du kommer huvudsakligen att ansvara för att ta fram och handlägga detaljplaner i allt från idé till antagande även arbete med framtagande av översiktsplan kan komma i fråga framöver.
I ditt arbete för du en aktiv dialog såväl internt inom kommunledningen som med allmänheten, näringslivet och myndigheter. Du är aktiv och samverkar kring verksamhetsutveckling, digitalisering och GIS inom ditt område och inom hela förvaltningens ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad planarkitekt/samhällsplanerare eller har motsvarande relevant högskole-universitetsexamen. Du har ett genuint intresse för samhällsbyggnadsfrågor och planering. Du har god kunskap om kommunens uppdrag inom PBL:s område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram detaljplaner och driva planprojekt men även erfarenhet inom digitalisering, GIS och PBL.
Du är engagerad och drivande, har en analytisk förmåga och ett genuint intresse för utveckling. Du tänker strategiskt, har förmåga att se till helheten och har ett brett perspektiv på långsiktiga frågor. Du skapar goda relationer, lyssnar gärna på andra samt har lätt att förstå och sätta dig in i andra människors situation. Genom strategiska prioriteringar, nytänkande och egna initiativ uppnår du resultat. Du är flexibel både i att tänka och agera självständigt utifrån etablerade regler och ramar men kan också anpassa dig och inrätta dig efter andras beslut.
Du har lätt för att utrycka dig både muntligt och skriftligt och tar dig an uppgifter med praktiskt och konkret förhållningsätt. Du har god datorvana och kunskap i Office samt körkort. I rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Plan- och miljöförvaltningen Kontakt
Myndighet- och planeringschef
Annika Sandgren annika.sandgren@lessebo.se 0478 -126 62 Jobbnummer
9598800