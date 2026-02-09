Pizzabagare sökes - Sommar 2026

Pizzaboden i Åhus AB / Kockjobb / Kristianstad
2026-02-09


Inför sommarsäsongen söker vi erfarna pizzabagare till Pizzaboden i Åhus.

Inför sommarsäsongen söker vi erfarna pizzabagare som vill bli en del av vårt team. Anställningen inleds som timanställning och kan övergå till en tillsvidareanställning för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Pizzabakning, förberedelse utav råvaror samt arbete med att upprätthålla god ordning och hygien i köket. Arbetet sker i samarbete med övrig personal och kan innebära högt arbetstempo.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som pizzabagare i minst 2-4 år.
Ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig. Du ska kunna arbeta självständigt och följa givna rutiner.
Arbetstider vardagar, kvällar, helger.
schemalagda timmar.
Lön enligt överenskommelse. Möjlighet till fler arbetstimmar under sommarsäsong.
Maila kort om din erfarenhet till info@pizzabodenahus.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@pizzabodenahus.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare 2026".

Arbetsgivare
Pizzaboden i Åhus AB (org.nr 559019-1564)
Köpmannagatan 11 (visa karta)
296 31  ÅHUS

Jobbnummer
9732899

