Pizzabagare
Florida Mike AB / Kockjobb / Borås Visa alla kockjobb i Borås
2026-01-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Florida Mike AB i Borås
Pizzeria Florida i Viskafors söker nu en engagerad och ansvarstagande pizzabagare som vill arbeta i en etablerad pizzeria.
Vi söker dig som har erfarenhet av yrket och som trivs med att arbeta i ett högt tempo med fokus på kvalitet och service.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som pizzabagare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Tillagning av pizzor och andra rätter enligt meny och rutiner
Förberedelse av deg, såser och råvaror
Säkerställa att hygien- och livsmedelsregler följs
Hålla ordning och renlighet i kök och arbetsytor
Samarbeta med kollegor för att ge god service till våra kunderKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som pizzabagare
Arbetar hygieniskt, noggrant och strukturerat
Kan kommunicera på svenska
Har kunskaper i arabiska (meriterande men inget krav)
Är stresstålig, flexibel och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete på en lokal pizzeria mitt vid Viskafors torg.
Trevlig arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att söka genom att kontakta Mike på telefon: 070-529 52 93
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Telefon, mail Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Florida Mike AB
(org.nr 556794-4540)
Nya Vägen 1 (visa karta
)
515 34 VISKAFORS Jobbnummer
9682514