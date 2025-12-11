Pizzabagare
2025-12-11
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Visa alla jobb hos Dersim Restaurang HB i Mora
Biz Meral's Pizzeria Mora olarak artk ekibimizin bir parças olmak isteyen yetenekli ve azimli bir pizza frncs aryoruz. Kalite, hizmet ve memnun müterilere odaklanan büyüyen bir pizzacyz.
Titiz, pozitif ve kararl olman önemsiyoruz. Pizza piirme ve hazrlk ileriyle ilgileneceksiniz
Pizza ve ilgili ürünler hakknda iyi bilgiye sahip olmanz gerekir; ayrca mallarn planlamas, kendini incelemesi ve tanmas da gereklidir.
Görev:
• Tariflerimize göre pizza piirin ve piirin
• Ham madde hazrlama
• Frn ve mutfak ekipmanlarnn kullanm
• Mutfakta iyi hijyen ve düzen salanr
• Dier personelle i birlii
Birini aryoruz:
• Hzl, hassas ve strese dayankldr
• Bamsz çalabilir
• yi kiileraras becerilere sahip olmak
• Sorumlu ve dakiksiniz Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: mahir.akin@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dersim Restaurang HB
Önavägen 2 (visa karta
)
792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meral 's Pizzeria Kontakt
Mahir AKIN mahir.akin@hotmail.com Jobbnummer
