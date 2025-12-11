Pizzabagare

Dersim Restaurang HB / Kockjobb / Mora
2025-12-11


Visa alla kockjobb i Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dersim Restaurang HB i Mora

Biz Meral's Pizzeria Mora olarak artk ekibimizin bir parças olmak isteyen yetenekli ve azimli bir pizza frncs aryoruz. Kalite, hizmet ve memnun müterilere odaklanan büyüyen bir pizzacyz.
Titiz, pozitif ve kararl olman önemsiyoruz. Pizza piirme ve hazrlk ileriyle ilgileneceksiniz
Pizza ve ilgili ürünler hakknda iyi bilgiye sahip olmanz gerekir; ayrca mallarn planlamas, kendini incelemesi ve tanmas da gereklidir.

Görev:
• Tariflerimize göre pizza piirin ve piirin
• Ham madde hazrlama
• Frn ve mutfak ekipmanlarnn kullanm
• Mutfakta iyi hijyen ve düzen salanr
• Dier personelle i birlii

Birini aryoruz:
• Hzl, hassas ve strese dayankldr
• Bamsz çalabilir
• yi kiileraras becerilere sahip olmak
• Sorumlu ve dakiksiniz

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: mahir.akin@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dersim Restaurang HB
Önavägen 2 (visa karta)
792 32  MORA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Meral 's Pizzeria

Kontakt
Mahir AKIN
mahir.akin@hotmail.com

Jobbnummer
9638537

Prenumerera på jobb från Dersim Restaurang HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dersim Restaurang HB: