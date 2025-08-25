Pizzabagare
2025-08-25
Pizzabagare sökes till Pizzeria Florida i Viskafors
Pizzeria Florida i Viskafors söker nu en erfaren och ansvarsfull pizzabagare till vårt team. Vi är en etablerad pizzeria med fokus på god service, kvalitet och nöjda kunder. Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för matlagning och service samt trivs i ett högt arbetstempo.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror och ingredienser enligt gällande rutiner
Tillagning och bakning av pizzor enligt meny och kundönskemål
Disk och rengöring av köksutrustning och arbetsytor
Upprätthålla god livsmedelshygien
Bidra till god stämning i köket och samarbeta med övrig personalKvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är ett krav
Du har god kunskap om livsmedelshantering och hygienregler
Du är självgående, stresstålig och har ett gott öga för kvalitet
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Kunskap i svenska är ett kravOm tjänsten
Arbetsplats: Pizzeria Florida, Viskafors
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: Varierande, inklusive kvällar och helger
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV till mikeabdolahad@outlook.com
eller ring Mike Abdolahad på telefonnummer 0705-295-293.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Telefon, mail Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Florida Mike AB
