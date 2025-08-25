Pizzabagare

Florida Mike AB / Kockjobb / Borås
2025-08-25


Pizzabagare sökes till Pizzeria Florida i Viskafors
Pizzeria Florida i Viskafors söker nu en erfaren och ansvarsfull pizzabagare till vårt team. Vi är en etablerad pizzeria med fokus på god service, kvalitet och nöjda kunder. Tjänsten passar dig som har ett genuint intresse för matlagning och service samt trivs i ett högt arbetstempo.

2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror och ingredienser enligt gällande rutiner

Tillagning och bakning av pizzor enligt meny och kundönskemål

Disk och rengöring av köksutrustning och arbetsytor

Upprätthålla god livsmedelshygien

Bidra till god stämning i köket och samarbeta med övrig personal

Kvalifikationer
Erfarenhet som pizzabagare är ett krav

Du har god kunskap om livsmedelshantering och hygienregler

Du är självgående, stresstålig och har ett gott öga för kvalitet

God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Kunskap i svenska är ett krav

Om tjänsten
Arbetsplats: Pizzeria Florida, Viskafors

Anställningsform: Heltid

Arbetstider: Varierande, inklusive kvällar och helger

Tillträde: Omgående

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till mikeabdolahad@outlook.com eller ring Mike Abdolahad på telefonnummer 0705-295-293.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Florida Mike AB (org.nr 556794-4540)

Jobbnummer
9475135

