Säker Taxiförare

Ishoa, Bassel / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-05


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Jag söker en taxiförare som kan köra dagtid, hör av dig isåfall du är intresserad, bilen finns i Globen och har eget parkering, så du kan lämna din bil på parkeringen och ta taxi och börja köra, Uber/Bolt/ friTaxi.
50% eller så fast lön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Maila
E-post: larsson996@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ishoa, Bassel
Burspråksvägen 11 Lgh 1205 (visa karta)
121 47  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pica Taxi

Jobbnummer
9950868

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