Säker Taxiförare
Ishoa, Bassel / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-05
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Jag söker en taxiförare som kan köra dagtid, hör av dig isåfall du är intresserad, bilen finns i Globen och har eget parkering, så du kan lämna din bil på parkeringen och ta taxi och börja köra, Uber/Bolt/ friTaxi.
50% eller så fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Maila
E-post: larsson996@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ishoa, Bassel
Burspråksvägen 11 Lgh 1205 (visa karta
)
121 47 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pica Taxi Jobbnummer
9950868