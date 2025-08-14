pizzabagare
2025-08-14
Vi på vår pizzeria i Skellefteåhamn söker en engagerad och kvalificerad pizzabagare med minst 5 års erfarenhet som vill bli en del av vårt team. Vi är en restaurang som erbjuder högkvalitativa pizzor och en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Förbereda och baka pizzadegar samt montera och grädda pizzor med hög kvalitet.
Tillaga hamburgare och hantera grillning med precision.
Skapa en positiv kundupplevelse genom vänlig och effektiv kommunikation.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa smidiga arbetsflöden.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsstation genom noggrann rengöring.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som pizzabagare.
Goda kunskaper i att tillaga hamburgare och hantera grill.
Flytande svenska i tal och skrift för att kommunicera med kunder och kollegor.
Kunskaper i engelska är meriterande.
Körkort (B-körkort) är ett krav, då vår placering i Skellefteåhamn kan vara svårtillgänglig utan egen transport.
Förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och DIY
Vi erbjuder
En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö med ett engagerat team.
Möjlighet till varierade arbetsuppgifter och personlig utveckling.
Tjänsten är heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal eller överenskomm honors.
Är du passionerad för matlagning och redo att bidra med din expertis till vår pizzeria? Skicka ditt CV och ett personligt brev till hamnpizze@gmail.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post
E-post: hamnpizze@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yezan AB
(org.nr 559150-1712) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9459139