Personliga assistenter sökes i Lund
2026-04-24
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Vi söker nu personliga assistenter till en man med MS i 65 års åldern som är bosatt i Lund. Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på heltid (2 st) och deltid 50% (4 st) under sommarperioden, med chans till förlängning. Arbetsuppgifterna är många och varierande då kund behöver hjälp med det mesta i vardagen. Exempel på arbetsuppgifter är bland annat följande, dagliga rutiner, förflyttningar, personlig hygien, måltider och på- och avklädning. Hjälpmedel såsom el-rullstol, duschstol, glidbräda och rullator finns på arbetsplatsen.
Intressen hos denna kund är blandat annat att umgås med sina nära och kära, att gå och fika, äta god mat, gå promenader, åka och bada, matte, konst, se på tv och att ha goda samtal är något som uppskattas.
Arbetstiderna ser ut som följande, med reservation att ändringar kan ske:
08.00 - 16.00
09.00 - 16.00
16.00 - 22.00
22.00 - 08.00
Om dig -
Som personlig assistent ser vi gärna att du är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Vilket kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
är simkunnig och tål klor.
Det är meriterande om du
innehar körkort (manuellt/automat),
har vårderfarenhet eller motsvarande,
har genomgått en vårdrelaterad utbildning.
Omfattning: 2 tjänster på heltid, 4 tjänster på deltid 50%, tidsbegränsade anställningar under sommarperioden med chans till förlängning. Antal tjänster: 6. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
