Personliga Assistenter Helger Skultuna
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-09-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Västerås
, Eskilstuna
, Knivsta
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
Vi söker assistenter för att stärka upp i arbetsgruppen hos vår kund Nellie som fyller 23 år i september, hon bor utanför Västerås tillsammans med sin familj.
Så här beskriver Nellie vad arbetet som assistent hos henne innebär:
För att min dag ska fungera har jag personliga assistenter som hjälper och pushar mig och nu behöver jag fler till mitt arbetslag. Det jag behöver hjälp med är kommunikation (jag pratar med stödtecken), måltider, personlig hygien, nöjen och träning.
Assistentens roll och erfarenhet
Arbetet är där jag befinner mig och en del av det sker i hemmet med familjen och därför viktigt att du har känsla för integritet och respekt. Jag söker helst kvinnor som assistenter men inte nödvändigtvis ett krav. Du bör ha glimten i ögat, vara trygg i dig själv, påhittig, flexibel och har stort tålamod.
Gärna att du har mycket eget driv, kommer med egna initiativ, ger förslag på nya aktiviteter som motiverar och utmanar mig att lära mig nya saker. Det kan ta tid att lära känna mig ordentligt och söker därför dig som ser långsiktigt på detta jobb. Viktigast av allt är att personkemin stämmer mellan Dig och Mig.
Det är bra om du är i god fysik för jag behöver hjälp med bland annat lyft och förflyttningar i och ur min rullstol. Känner du att det skulle vara kul och arbeta hos och med mig, ansök redan idag!
Meriterande erfarenheter
• Tidigare erfarenhet inom assistans el omvårdnad är önskvärt.
• Svenska, mycket väl i tal & skrift.
• Rökfri.
• B-körkort.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning med möjlighet till fast schemarad.
• Arbetstiderna är förlagda på helger och storhelger men kan förekomma på vardagar också.
• Dubbelassistans ibland.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488640