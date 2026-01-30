Personliga assistenter - Sommaren 2026
2026-01-30
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
Personlig assistent
Kommun: Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 3 - 6 månader
Anställningsform: Vikariat + behovsanställning
Bli en del av vårt team!
PASS-Team är Bollnäs Kommuns största privata arbetsgivare. Vi utför personlig assistans åt runt 40 assistansanvändare runt om i Hälsingland. Nu söker vi efter dig som kan hjälpa oss i sommar då våra duktiga assistenter ska ha en välförtjänt semester!
Behovet finns i Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommun.
I arbetet som personlig assistent ger du stöd och hjälp till en person i hans/hennes dagliga liv, i hemmet samt ute på olika aktiviteter. Assistenter rekryteras utifrån brukarens behov och önskemål. Arbetsuppgifterna varierar och kan handla om allt från att stötta och ge ramar i vardagen i ett uppdrag till att sköta hygien, förflyttningar och mera omvårdande sysslor hos en annan assistansanvändare. Arbetsuppgifterna varierar utifrån personliga intressen, specifik diagnos och hur den enskilde vill leva sitt liv.
Vi söker personliga assistenter som är flexibla, trygga och lyhörda. Arbetstiden variera. Beroende på kan den vara förlagd på dag, kväll, natt eller som dygnspass beroende på vilken assistansanvändare man arbetar hos. Vi jobbar uttalat med en process kring personlig matchning där just du matchas in mot de specifika uppdragen som passar bäst. Den som får hjälpet är alltid en del av processen och är den som har sista ordet kring rekrytering. I vissa uppdrag kan specifika kvalifikationer krävas. Det kan handla om till exempel vårderfarenhet eller kunskap i teckenspråk/tecken som stöd.
Du som nyanställd inleder med en förberedande introduktion under våren och kan därefter få hoppa in även innan sommaren vid behov och möjlighet. Fortsatt möjlighet till förlängd anställning efter semesterperioden kommer i vissa fall finnas.
Timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar som OB och jourersättning enligt kollektivavtal (Vårdföretagarna-Kommunal). Friskvårdsbidrag på 2100 kr (för helår, vilket innebär 175 kr/månad).
Välkommen med din ansökan vi vår karriärsida senast den 1 maj. Rekrytering pågår fortlöpande, lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi bemannar många platser redan innan ansökningstiden går ut.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb.

Pass Team AB
