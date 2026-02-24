Personlig assistent- vaken natt extra vid behov
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker personlig assistenter för omvårdnad av en 15-årig kille med erfarenhet av trakeostomi - Deltid (50%)
Plats: Farsta
Vi söker en ansvarsfull och engagerad person som vill hjälpa en 15-årig kille med trakeostomi i hans vardag. Rollen innebär omvårdnad och stöd vid dagliga aktiviteter såsom andning, matning och andra vardagliga sysslor.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• God fysik för att kunna vara aktiv i omvårdnaden.
• Rökfri och utan husdjur, då han har ett svagare immunförsvar.
• Ingen förskolebarn i hushållet.
• God hörsel - du kommer att behöva lyssna på hans andning och vara uppmärksam på eventuella tecken på andningsproblem.
• Kunna svenska, då han hör men inte talar.
• Förmåga att vara diskret och anpassa dig till familjens situation.
• En person som är lugn, noggrann, prestigelös och har en kärlek till barn.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med omvårdnad eller sjukvård.
• Kunskap i TAKK eller teckenspråk, men inte ett krav - du kommer att lära dig teckenspråk av honom på plats.
Vi erbjuder introduktion och utbildning på plats, av föräldrar eller annan personal. Du får möjlighet att vara en viktig del av hans liv och hjälpa till att skapa en trygg och harmonisk vardag.
Tjänsten är extra vid behov med chans till fasta pass på schema (deltid).
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Kundansvarig
Anna Gustafsson anna.gustafsson@sarnmark.se Jobbnummer
9761360