Personlig assistent till ung vuxen, Örkelljunga
Move & Walk Sverige AB
2026-05-15
Killen som nu söker Dig som personlig assistent är i tjugoårsåldern och bor tillsammans med sin familj i Örkelljunga
Han behöver din hjälp i vardagen, med bland annat personlig hygien, förflyttningar och aktiviteter som exempelvis fysisk träning. Du som assistent är lugn, trygg och har ett intresse för träning och hälsa då vår kund tränar enligt Konduktiv Pedagogik och gärna går till gymmet. Övriga aktiviteter som killen tycker om är bowling, film, musik, datorspel och vara ute på promenad.
Du som assistent är positiv, glad, spontan och har humor. Du kan bjuda på dig själv, är pålitlig, ansvarsfull och flexibel. Det är viktigt att du kan skifta fokus utefter kundens behov då dem varierar under dagen. Vi ser att du är snus- och rökfri.
Vi söker främst manliga assistenter mellan 20-30 år. Det är fördel om du har körkort men det är inget krav. Då kommunikation är en viktig del i killens utveckling och vardag är det viktigt att du behärskar det svenska språket bra.
Arbetstiderna är förlagda mellan dagtid/kvällstid och helger. Vi söker nu dig som önskar arbeta 75-100%.
Det finns möjlighet att börja introduktion omgående för att lära känna killen och komma in i arbetet. Det finns också möjlighet att börja efter sommaren om det passar dig bättre.
Rekryteringen sker fortlöpande så tveka inte att skicka in din ansökan snarast!
