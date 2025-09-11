Personlig assistent i Trelleborg.
Om jobbet
Vi söker nu en ny assistent till min härliga arbetsplats.
Jag söker dig som vill vara min förlängda arm i min vardag.
Jag är en rullstolsburen kille i 30-års åldern som som gillar hockey, jag försöker gå på så många av Mif:s hemmamatcher som jag bara kan.
Jag rehabtränar på gym några gånger i veckan. Mode är ett annat av mina intressen, jag vill vara hel ren och snyggt klädd.
Jag gillar att vara ute på långa promenader och få frisk luft och titta på stadslivet. På sommaren besöker jag gärna en trevlig badstrand på dagen och tar gärna en öl på en mysig pub på kvällarna.
Du som söker följer givetvis med mig på alla mina aktiviteter och bör därför dela mina intressen.
Du ska vara med mig och bistå med alla de arbetsuppgifter som uppkommer i min vardag när min ordinarie personal är ledig
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga lämpligheten.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig. Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Så ansöker du
