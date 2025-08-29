Personlig assistent i Tidaholm sommarjobb
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm
2025-08-29
Om Tjänsten
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Arbetstiderna varierar mellan dag, natt och helg. Dagtid arbetar man alltid två assistenter tillsammans.
Uppdragsgivaren är en man i 50-årsåldern som sitter i rullstol. Han lever ett aktivt liv med mycket aktiviteter och har en egen bil som skapar frihet i vardagen. Under sommaren njuter uppdragsgivaren av sin semester tillsammans med sina assistenter och det görs olika dagsutflykter. Assistentgruppen är välfungerande med assistenter som stannar kvar länge.
I uppdraget ingår att vara uppdragsgivarens stöd i allt från vardagssysslor, omsorg och personlig hygien till aktiviteter. Erfarenheter av liknande omsorgsarbete och/el att du har undersköterskeutbildning är meriterande.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp.
Som person är du social, målmedveten, lyhörd, tålmodig, och kan ta egna initiativ. Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Körkort är en stor merit
Svenska i tal och skrift är ett krav
Om anställningen
Sommarvikariat samt behovsanställning under våren.
Behovsanställning som är baserad per timme och vid behov. Tidsbestämd anställning under sommaren V 28-V32.
Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
