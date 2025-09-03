Personlig assistent ca 30 % sökes
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-03
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en personlig assistent till kund i Uppsala då vi gör om schemat till hösten. Du ska kunna jobba på eftermiddagar från 15-21, 21-9 med viss väntetid (sovande jour) och på helger även dagpass. Kunden är en glad kvinna i 40-års åldern som bor i egen fin lägenhet. Under vardagarna är hon på daglig verksamhet och på sin lediga tid tycker hon om att gå promenader, simma, rida och utföra träningar på habiliteringen. Hon tycker lika mycket om att vara hemma och pyssla, lyssna på musik och göra sig fin med smink och accessoarer.
Kundens funktionsnedsättning är CP-skada med utvecklingsstörning. Kunden kommunicerar med egna ljud, bildschema och visar med kroppsspråk vad hon vill förmedla till dig som assistent. Hon har mycket hjälpmedel och träningsredskap i sitt hem som hon använder varje dag för sin hälsas skull.
När du arbetar som personlig assistent med vår kund så är det viktigt att du har tålamod och följer dagsrutiner varje dag. Hon behöver din hjälp vid matsituation, hygien, medicinering och hennes dagliga aktiviteter. Med humor, bus, respekt och trygghet bygger du upp tilliten hos denna tjej.
Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Vi söker personliga assistenter som sätter kundens behov i första hand. Du ska vara lyhörd, inkännande, positiv och trygg i dig själv,
Du ska vilja jobba som assistent till vår kund på lång sikt och utveckla en god relation. Personen vi anställer kommer betyda mycket för henne så det är viktigt att kemin stämmer.
Vi vill att du har några års arbetslivserfarenhet, gärna av assistans.
Är du en hästtjej är det ett litet plus.
Att du är bekväm med att bada är ett måste.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom gruppen täcker upp för varandra vid sjukdom och semester. Vi hjälps åt för kundens bästa. Arbetstiderna är förlagda eftermiddagar, kvällar, helger och skollov.
Intervjuer kommer att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
