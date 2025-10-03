Personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alvesta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alvesta
2025-10-03
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Alvesta
, Karlshamn
, Hässleholm
, Kristianstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Det här är mer än ett jobb - det är en chans att bli en viktig del av någons liv! Om tjänsten:
Då kan det här vara uppdraget för dig. Till en kreativ och varm kvinna i övre medelåldern söks nu en personlig assistent som vill bidra till en trygg, glädjefylld och meningsfull vardag. Hon bor på landet i Grimslöv tillsammans med sin hund och katt. Hon använder rullstol delar av dagen och vistas i övrigt i säng. Hjälpen behövs både i vardagsrutiner och vid det som ger livet färg - som quiltning, virkning, bakning och matlagning. Då hemmet ligger avskilt utan tillgång till kollektivtrafik krävs körkort och egen bil. Delar du hennes intressen är det ett stort plus - men det är din personlighet, värme och lyhördhet som avgör.
Tjänsten är timanställning med arbetspass på främst, kvällar och helger. Dagtid kan också bli aktuellt om ordinarie personal är borta. Det krävs att du är flexibel med arbetstider, samt aktiv i att önska pass i det schema som arbetsledaren lägger ut.
Arbetsuppgifter inkluderar: Personlig hygien och av- och påklädning.
Hushållssysslor och matlagning.
Hjälp vid träning och sociala aktiviteter (ex. badhusbesök).
Assistera vid fritidsintressen.
Stöd vid förflyttningar och vid dusch/toalettbesök.
Resor och ärenden i vardagen.
Vem är du som söker?
Du som söker är en trygg och omtänksam kvinna med en vilja att göra skillnad i vardagen. Det här jobbet passar dig som tycker om att arbeta nära en annan människa och uppskattar både lugna stunder och kreativa aktiviteter.
Tål pälsdjur.
Har körkort och egen bil.
Grundläggande kunskaper i svenska (tal och skrift).
Humor och lyhördhet är mycket uppskattade egenskaper.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avtal: Anställningsformen är timanställning, men i början ingår inskolningspass för att du ska komma in i arbetet och för att säkerställa att personkemin stämmer mellan dig och uppdragsgivaren.
Arbetspass: Främst kvällar och helger men även dagpass om ordinarie personal är borta.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Anställningsformen är timanställning, men i början ingår inskolningspass för att du ska komma in i arbetet och för att säkerställa att personkemin stämmer mellan dig och uppdragsgivaren.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9538778