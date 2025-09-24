Personlig Assistent
Som person bör du vara lyhörd, flexibel, empatisk ,ansvarstagande ,trygg och initiativtagande. Du ska ha ett ödmjukt och bra förhållningssätt mot andra människor. Eftersom kunden har svårt att uttrycka vad hon vill måste du vara flexibel och kunna läsa av situationer. Du bör vara i ålder 35 eller över. Du bör kunna hantera svenska i tal och skrift. Vi söker nu 1-2 assistent för att jobba dygnspass samt sjuk/semester m kort varsel. Till En kvinna i 70 årsåldern. Rullstolsburen efter en stroke, med afasi. I arbetet ingår personlig omvårdnad Assistansen lagd i Höör. VI söker även en assisten som tim och semester vikarie i Eslövs kommun till en kvinna i 50 årsåldern med en varierande funktionsvariation I båda assistanserna ingår praktiska göromål och vardagssysslor i hemmet. Hjälp med förflyttningar, personlig hygien. Matlagning, veckoplaneringar och åka på olika aktiviteter. Du ska vara självgående ,kunna ta egna initiativ. Arbetspassen är varierande arbetstider under hela dygnet, med en del dubbelbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
via mail
E-post: MLkonsultaAB@outlook.com Arbetsgivare Persson, Ann-Marie Arbetsplats
