Personalhandläggare med löneadministration
Kalmar kommun / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-03-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Växtplats i Kalmar AB är sedan 2022 ett helägt kommunbolag till Kalmar kommun. Växtplats i Kalmar AB ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Verksamheten har tre verksamhetsgrenar; arbetslivstjänster, servicetjänster och legouppdrag (produktion). Växtplats i Kalmar AB är en av kommunens verksamheter som utför servicetjänster åt kommunens olika förvaltningar. Uppdragen varierar. Det kan handla om snickeri, flyttning, målning, gräsklippning, transport med mera.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
I din roll som personalhandläggare med löneadministration kommer du arbeta med:
* Personal- och anställningsadministration
* Löneadministration
* Rehabilitering och arbetsmiljö vilket även innebär att ge stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
* Rekryteringsadministration
* Rapportering och uppföljning av personalstatistik (sjukfrånvaro, personalomsättning, könsfördelning), underlag till ledningsgrupp och styrelse samt uppföljning av bemanning och personalkostnader
* Systemansvar i form av administration av HR- och lönesystem (delaktig implementering nytt lönesystem inom Kalmar kommun kommande år) och utveckling av rutiner och digitala arbetssätt.
* Förebyggande friskvård.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom HR / personalvetenskap eller annan relevant högskole- eller eftergymnasial utbildning inom aktuellt område som bedöms likvärdig enligt arbetsgivarens bedömning.
Du har erfarenhet och kunskap av löneadministration (från löneunderlag till utbetalning), kollektivavtal (IF metall och Vision), löne- och personalsystem samt erfarenhet från kommun, kommunalt bolag eller idéburen/arbetsintegrerad verksamhet.
Vi ser gärna att du har kunskap om
* Arbetsrätt, kollektivavtal och samverkan
* Löneprocesser, frånvaro och tidrapportering samt ersättningar
* GDPR, sekretess och dokumentation
Personliga egenskaper vi värdesätter
* Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
* Hög integritet och trygg i att hantera känslig information
* Serviceinriktad, pedagogisk och tydlig i kommunikation
* Självständig, ansvarstagande och engagerad
* Förmåga att möta människor med positiv inställning och respekt
För att trivas på VIKAB behöver du ha ett intresse att arbeta med ständiga förbättringar i vardagen gällande rutiner, processer, arbetssätt inom HR, lön, social och ekonomiska hållbarhet i samarbete med andra.
Rollen innefattar inledningsvis löpande löneadministration i vårt nuvarande system Visma Lön 600 och därefter både införande och övergång till vårt nya lönesystem Heroma.
Arbetsuppgifterna har varit fördelade på flera medarbetare under senaste året i väntan på mer information om nytt lönesystem. Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Vikab Kontakt
VD
Sara Dahlin sara.dahlin@kalmar.se 010-3570710 Jobbnummer
9794987