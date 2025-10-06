Pedagog/handledare Daglig verksamhet
Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. / Behandlingsassistentjobb
2025-10-06
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
i Höör
Vi söker dig som är en ansvarsfull person och ser lösningar samt följer uppsatta riktlinjer och mål.
Du är samarbetsvillig, flexibel, självständig och har förmåga att anpassa dig efter uppkomna situationer.
Du ska vara lyhörd, prestigelös och kunna kommunicera med alla i din närhet, kollegor, brukare , anhöriga m.fl.
Våra främsta arbetsmetoder är tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Dina arbetsuppgifter består i att ge brukarna individuellt stöd och anpassningar i deras sysselsättning utifrån varje persons förmåga och utvecklingsnivå.
I Uppdraget ingår att medverka vid upprättande, utförandet och uppföljning av brukarens individuella genomförandeplan och mål.
I det dagliga arbetet arbetar du utifrån genomförandeplan, schema, checklistor och mål
Du har daglig dokumentationsskyldighet
Ansvar, respekt och alla människors lika värde är viktiga ledord för oss
Eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Erfarenhet av arbete med målgruppen inom daglig verksamhet är meriterande
Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik är meriterande
Körkort för manuell bil erfordras.Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. För dig innebär arbetet att dagligen arbeta med brukare och deras dagliga sysselsättning utifrån individens förutsättningar, intressen och målsättning.
Du ska också samordna och utveckla det löpande arbetet avseende: dokumentation, genomförandeplaner, arbetsbeskrivningar, metoder samt strukturuppbyggnad.
Vi sätter stort värde på personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jim.paulsson@fogdarod.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.
, http://www.fogdarod.se
Norra Fogdarödsvägen 8
)
243 93 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fogdaröd Omsorg, Vård Och Utbildning Kontakt
Jim Paulsson 0727108225 Jobbnummer
