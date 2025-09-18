Parkeringsövervakare
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett fritt och meningsfullt arbete där du bidrar till ökad tillgänglighet och trygghet för invånarna i Jönköpings kommun? Är du dessutom en person som är serviceinriktad och uppskattar ordning och reda? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som parkeringsövervakare bidrar du till en högre tillgänglighet, god framkomlighet och en säkrare trafikmiljö i vår kommun.
Genom att synas och vara tillgänglig för allmänheten utför du inte bara ett viktigt förebyggande arbete - du blir också ett av kommunens ansikte utåt.
Rollen ställer krav på god lokalkännedom, självkänsla, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och konflikthanteringsförmåga. Som parkeringsövervakare hos Jönköping kommun kommer du arbeta med både civilrättslig och offentligrättslig parkeringsövervakning. Det innebär att du kommer kontrollera regelefterlevnad på parkeringar på kommunens fastighetsmark men också utmed gator och torg i hela kommunen.
Det här är ett arbete för dig som tycker om att ha ett fritt arbete med mycket eget ansvar och som vill tillhöra en grupp med mycket god sammanhållning. Vi är också stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare ett aktivt, prioriterat arbetsmiljöarbete.
I introduktionen ingår utbildning i relevant lagstiftning samt praktisk utbildning i arbetet som parkeringsövervakare. Denna utbildningen sker internt på ordinarie arbetsplats.
I jobbet ingår arbete på tidiga morgnar, kvällar samt helger i begränsad utsträckning. Du utgår från arbetsplatsen som ligger centralt på öster. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
- Parkeringsövervakning: Arbetet handlar i huvudsak om att kontrollera regelefterlevnad på kommunala parkeringsplatser och i parkeringshus. Där avvikelse finns innebär arbetet också att rapportera dessa genom s.k. kontrollavgift. Efter godkänd utbildning kommer arbetet omfatta övervakning på gatumark såsom gator och torg, vilket är en myndighetsutövning. I rollen kan man i olika sammanhang även behöva förstärka andra delar av verksamheten vid behov.
Din kompetensDina personliga egenskaper
För att passa för jobbet behöver du vara serviceinriktad, lugn och tillmötesgående. Som person uppskattar du mötet med människor och har förmågan att hantera olika situationer på ett stabilt och konstruktivt sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och samarbetar smidigt med andra. Du har även har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.Kvalifikationer
- Avslutad utbildning på gymnasienivå.
- Minst fem års arbetslivserfarenhet, gärna som parkeringsövervakare eller från andra serviceyrken som bedöms relevanta.
- Mycket god förmåga att hantera det svenska språket, både i tal och skrift.
- Goda kunskaper i att kommunicera på engelska.
- B-körkort.
- God fysisk kondition då parkeringsövervakare främst patrullerar till fots.
Meriterande
- Utbildning inom området, företrädesvis civilrättslig parkeringsövervakning och offentligrättslig parkeringsövervakning.
- God lokalkännedom inom Jönköpings kommun.
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Välkommen till oss
Som parkeringsövervakare blir du en del av tekniska kontoret och avdelningen Gata Park Skog som ansvarar för drift, underhåll, reinvestering samt utveckling av befintlig markinfrastruktur inom Jönköpings kommun. Avdelningen är förvaltare av gator, vägar, torg, parker, lekplatser, naturreservat, skog, parkering, hamnar, färjetrafik, industrispår samt internservice av fordon.
Bra att veta
Rekryteringen avser 3 tillsvidaretjänster på 100% med start enligt överenskommelse.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, mellan v.43 och v.44.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Parkeringsövervakare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
