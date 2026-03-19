2026-03-19
Paketbilschaufför med varierande arbetsuppgifter - Borås
Vill du ha ett aktivt och omväxlande arbete där du får kombinera körning med fysiskt arbete och kundkontakt? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi på Nordlog Skandinavien söker nu en flexibel och engagerad medarbetare som vill arbeta som paketbilschaufför, med möjlighet att även hjälpa till vid flyttar och i vår terminalverksamhet.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. Du kommer att köra paketbil och leverera gods till företag och privatpersoner i närområdet. Utöver detta ingår även arbete på terminalen samt hjälp vid flyttuppdrag.Dina arbetsuppgifter
Distribution av paket och gods
Lastning och lossning av containrar och trailers
Hämtning av gods hos kunder
Hjälp vid flyttar
Daglig kundkontakt och service
Arbetet är både självständigt och fysiskt krävande, med ett högt tempo där det är viktigt att kunna planera och strukturera sin dag.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs med ett rörligt arbete. Du ser lösningar istället för problem och har en god förmåga att samarbeta med andra.
Du har:
B-körkort (krav)
God fysik och trivs med fysiskt arbete
Servicekänsla och ett professionellt bemötande
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Det är meriterande om du har truckkort och erfarenhet av liknande arbete.
Som person är du flexibel, noggrann och punktlig. Du har en hög arbetsmoral och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stor frihet under ansvar
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett arbetsklimat präglat av laganda och samarbete
Om Nordlog Skandinavien AB
Nordlog Skandinavien AB är ett transport- och logistikföretag med säte i Borås sedan 2012. Vi erbjuder ett brett utbud av transport- och lagerlösningar till våra kunder.
Placeringsort: Borås
Anställningsform: Provanställning
Start: Omgående
Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlog Skandinavien AB
(org.nr 556877-2510)
Ryssnäsgatan 10 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlog Viared Kontakt
Sara Reutman sara.reutman@rossinggruppen.se Jobbnummer
9807977