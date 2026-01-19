Packaging planner sökes!
Vill du ha en nyckelroll där du säkerställer att rätt emballage finns på rätt plats i rätt tid? Trivs du med att planera, samordna och arbeta nära både interna och externa parter? Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som vill bidra till effektiva och hållbara logistikflöden? Då kan det här vara något för dig.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Packaging planner till vår kund, en välkänd aktör inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Göteborg.Arbetsuppgifter
Som Packaging Planner ansvarar du för att säkerställa att rätt emballage finns på rätt plats vid rätt tid. Rollen innebär planering och styrning av emballageflöden, hantering av beställningar samt bokning och uppföljning av transporter, främst vägtransporter. Du arbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer för att skapa ett kostnadseffektivt, hållbart och välfungerande emballageflöde.Dina arbetsuppgifter
Planera och administrera emballagebeställningar
Säkerställa balans mellan efterfrågan och tillgång
Boka och följa upp vägtransporter
Ansvara för returflöden och återanvändning av emballage
Följa upp kostnader ur ett totalekonomiskt perspektiv
Arbeta med hållbara lösningar inom transport och förpackning
Samverka med lager, produktion och leverantörer
Dina egenskaper
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Med en god systemvana och ett noggrant arbetssätt hanterar du administrativa uppgifter effektivt och med hög kvalitet. Du har lätt för att skapa ordning och struktur, även i komplexa flöden, och arbetar proaktivt för att hitta praktiska och hållbara lösningar.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Relevant utbildning inom logistik, supply chain eller liknande
Minst 1-2 års erfarenhet från liknande roll (t.ex. logistik, transportplanering, materialplanering)
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av emballagehantering
Kunskap inom hållbar logistik
Erfarenhet av transportbokningTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-07-03. Start 2026-02-02.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35628 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
