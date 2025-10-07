Oskarshamn Energi söker Drifttekniker
2025-10-07
Om tjänsten
Som Drifttekniker inom värme kommer du att vara en av fem drifttekniker som arbetar med drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar inom värme, ånga och biogas. Du är delaktig och medverkar till driftoptimering, analyser, rapportering och åtgärdsförslag. Du kommer att jobba på egen hand, men också tillsammans med kollegor och leverantörer. Stor del av arbetet utförs på huvudproduktionsenheten: Kraftvärmeverket på Norra Strandgatan, men även på mindre anläggningar runt om i Oskarshamn.
Tjänsten är förlagd till dagtid, dock ingår beredskap kvällar, nätter och helger i tjänsten.
Oskarshamn Energis värmeorganisation ansvarar för produktion och distribution av värme och ånga samt tankställen för biogas. Värmeorganisationen är en viktig del för att uppfylla vår vision om att uppfattas som det ledande, drivande och miljöengagerade företaget inom energileveranser och ledningsbunden infrastruktur i Oskarshamnsregionen.
Oskarshamn Energi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vi vill ta vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en omväxlande miljö med många utmaningar och möjlighet till individuell utveckling. Tillsammans ska vi arbeta för att uppnå Oskarshamn Energis vision.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av eftergymnasial utbildning som Drifttekniker eller Driftingenjör och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Några års praktisk erfarenhet från drift och underhåll av värmeanläggningar är meriterande. Har du dessutom ytterligare kompetenser inom till exempel el/ styr & reglerteknik, svets eller distributionsnät är detta meriterande.
För att lyckas i rollen ska du tycka om att arbeta självständigt samtidigt som du gärna delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du arbetar systematiskt, har god analytisk förmåga och du uppskattar en skiftande vardag som består av planerat arbete men även situationer där hastigt uppkomna problem behöver lösas.
Ditt arbetssätt kännetecknas av ordning och reda, säkerhet står i fokus och du levererar alltid ditt arbete med bästa kvalité. Du har lätt för att förstå de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och är intresserad av att ständigt utveckla dig själv och verksamheten.
Tjänsten är placerad på huvudanläggningen i Oskarshamn men arbete utförs på alla våra anläggningar varpå B-körkort är ett krav.
Om arbetsgivaren
Oskarshamn Energi är ett lokalt energitjänstföretag som erbjuder energileveranser och ledningsbunden infrastruktur samt tjänster inom tre affärsområden, Elnät, Värme och Energitjänster. Vi arbetar för en förbättrad miljö och nya energilösningar i Oskarshamnsregionen.
Vi ägs till lika delar av Oskarshamns kommun och E.ON Sverige AB. Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med helägt dotterbolag Oskarshamn Energi Nät AB. Koncernen har en omsättning på drygt 376 Mkr och har 37 anställda.
För ytterligare information besök gärna www.oskarshamnenergi.se
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar vi med Telin och du söker tjänsten via telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Gustav Warelius på telefon 072-337 74 54 eller e-post gustav@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
