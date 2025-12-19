Order- och inköpsadministratör till Advania
2025-12-19
Vi söker en order- och inköpsadministratör till Advania! Brinner du för att arbeta med administrativa uppgifter, gillar att ha många kontaktytor och är tillgänglig omgående? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vad innebär rollen som order- och inköpsadministratör?
I rollen som order- och inköpsadministratör kommer du att bli en del av ett team på 20 personer där du får en administrativ roll, med fokus på att säkerställa att ordrar och inköp hanteras korrekt. Du arbetar nära både interna kollegor och kunder, i ett öppet och trevligt kontorslandskap där samarbete och god stämning står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
Se över, hantera och skicka inkommande ordrar i ordersystemet Netset
Hantera uppföljning av ordrar och justera ordrar vid behov. Uppdatera leveranstider, bevaka leveranser, följa upp inköp och annullering om så behövs.
Löpande kontakt med kunder och interna medarbetare
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för administration och har erfarenhet från en tidigare roll inom administration. Det är meriterande om du har erfarenhet inom order- och inköpsadministration eller tidigare arbetat inom IT-branschen med hårdvaruleverans. Du har mycket god datorvana och har erfarenhet av att arbeta i ordersystem, meriterande om du tidigare arbetat i Netset.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i den här rollen är du noggrann, har ett öga för detaljer och är flexibel. Du är en hjälpsam, serviceinriktad och en ödmjuk lagspelare som trivs att arbeta både i team och självständigt.
Om Advania
Advania Sverige, "The tech company with people at heart", har kontor över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i syd. Dagligen hjälper våra 1 700 specialister våra kunder, både inom privat och offentlig sektor, i deras ambitioner och mål att digitalisera sina verksamheter. Genom långsiktiga relationer, ledande teknologier, moderna plattformslösningar och strategiska partnerskap formar vi framtidens IT-landskap. Vårt syfte sträcker sig bortom teknik: att ge människor kraften att skapa hållbara värden.Advaniagruppen levererar tjänster till kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Island, Finland och Danmark inom hållbar och säker digitalisering.
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader och för rätt person finns goda möjligheter till anställning hos Advania. Startdatum är omgående men det viktigaste är att hitta rätt person. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad på Advanias huvudkontor i Liljeholmen.
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta
Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
. eller Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera att återkoppling kan dröja något på grund av julhelgerna.
Tack för din förståelse. Så ansöker du
