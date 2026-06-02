Order Processing Specialist
2026-06-02
Till vår kund i Solna söker vi nu omgående en erfaren Order Processing Specilaist. Initialt går man in i en konsultroll och kundens ambitionen är att man efter 6 månader gå över i en anställning hos dem.
Vill du arbeta i en central roll där du säkerställer effektiva order- och faktureringsflöden samt samarbetar med flera delar av verksamheten? Vi söker nu en Order Processing Specialist som trivs i en roll med många kontaktytor, högt tempo och fokus på kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och administrera order- och kontraktsflöden
Säkerställa korrekt fakturering och faktureringsunderlag
Arbeta med datakvalitet och affärssystem
Hantera avvikelser och bidra till förbättring av processer
Samverka med försäljning, leverans och ekonomi
För att lyckas i roller så tror vi att du:
Har erfarenhet från roller som Order Administrator, Order Coordinator,, Billing Specialist eller liknande
Hanterat tjänster, virtuella mjukvaruprodukter, tjänstekontrakt, och licenser etc
Har arbetat med orderflöden, fakturering och administrativa processer
Har god systemvana i SAP eller mycket stor erfarenhet av dessa processer från ett flertal andra system
Gärna någon form av ekonomiutbidning
Meriterande är erfarenhet från internationella verksamheter och komplexa ordermiljöer från tjänsteföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Konsult & rekrytering
Patrik Kvarnlind patrik.kvarnlind@financefamily.se +46738581010 Jobbnummer
9943609