Operatör Raffinaderi
Vill du vara med och säkerställa en stabil och effektiv produktion i en av Nordens viktigaste petrokemiska anläggningar? Vi söker en engagerad och säkerhetsmedveten Operatör för ett tillfälligt uppdrag på cirka 1 vecka hos Borealis i Stenungsund. Vi söker dig som har ett starkt säkerhetstänk, är noggrann och förmåga att arbeta effektivt i skiftgång under uppdragsveckan.
Är du tillgänglig omgående och redo för en vecka med fullt fokus? Skicka in din ansökan direkt!
Ansvarsområden
1 veckas uppdrag start 22 oktober-28 oktober
Arbetsuppgifter kan innebära att stå på ställningar där hög höjd kan förekomma ca 15-25 m
Arbetsuppgifter såsom att mata in slangar i rör och rensa
Uppdraget innefattar en del utomhus arbete
Antingen dag/natt skift 12 timmars arbetspassÖvrig information
1 veckas övernattning på Stenungsbaden yacht club + alla måltider under uppdraget ingår.Kvalifikationer
Fysiskt krävande arbete
Teknisk förståelse
Kunna ta egna initiativ
Noggrann
Krav på svenskaOm företaget
