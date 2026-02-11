Operativ inköpare till Oxe Marine
2026-02-11
Vill du arbeta operativt med inköp, materialplanering och logistik i ett växande teknikbolag inom den globala marinindustrin? OXE Marine söker nu en lösningsorienterad och prestigelös operativ inköpare som vill vara med och säkerställa att marknadsledande dieselutombordare levereras i tid - världen över. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att OXE Marine har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och OXE Marine en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
OXE Marine är ett svenskt bolag i framkant som utvecklar, tillverkar och supportar världens första högpresterande dieselutombordare. Bolaget har huvudkontor i Ängelholm och försäljnings- och tillverkningsverksamhet bland annat i USA, med ett internationellt nätverk av återförsäljare och agenter. Deras produkter används globalt inom bland annat myndigheter, kommersiell sjöfart och leisure-segmentet. OXE Marines motorer kännetecknas av lång räckvidd, stabilitet, halverad bränsleförbrukning jämfört med många konkurrenter och hög miljöprestanda. Bolaget är marknadsledande inom sin nisch och arbetar med patenterad teknik samt långtgående samarbeten med några av världens ledande motortillverkare.
På inköpssidan befinner sig OXE Marine på en resa från ett utvecklingsfokuserat bolag till en mer produktionsorienterad organisation där man parallellt bygger upp eftermarknad och reservdelshantering. Du blir del av ett mindre, kompetent team med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av högt tempo, nära samarbete, humor och prestigelöshet. Här trivs man om man vill vara med och bygga struktur, påverka flöden och samtidigt vara nära produkten.
Arbetsuppgifter
Som operativ inköpare hos OXE Marine ansvarar du för att säkerställa effektiva och tillförlitliga inköp till produktion och eftermarknad. Du arbetar med löpande orderläggning, uppföljning av beställningar och hantering av avvikelser i nära dialog med företagets leverantörer. I rollen ingår att uppdatera artikelinformation och arbeta i affärssystemet Dynamics 365 Business Central.
En viktig del av arbetet är att bidra till uppbyggnaden av reservdelsflöden mot större kunder och samarbetspartners. Det innebär att du följer upp lagersaldon, säkerställer god tillgång till reservdelar och håller artikeldata och priser uppdaterade i systemet. Du har många kontaktytor internt och samarbetar tätt med inköpsteamet, lager, kvalitetsavdelning och eftermarknad. Det innefattar bland annat att boka in leveranskontroller med kvalitetsteamet samt hålla eftermarknaden informerad om status på beställningar och leveranser.
Operativt inköp, inklusive orderläggning, uppföljning och hantering av avvikelser
Leverantörskommunikation och uppdatering av artikeldata
Stöd i uppbyggnad och uppföljning av reservdelsflöden
Samarbete med interna funktioner kring leveranser och material
Bidra till att utveckla och förbättra inköps- och materialprocesser
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av operativt inköp, gärna från tillverkande industri eller teknisk produktion
Erfarenhet av att hantera många artiklar och inköp med höga värden
Vana av internationella leverantörskontakter
God affärssystemsvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som uppskattar högt tempo och har lätt för att prioritera när förutsättningar ändras. Du är stresstålig, tar ansvar för dina uppgifter och kan själv driva ditt arbete framåt utan att tappa struktur. Du är prestigelös och samarbetar gärna tätt med kollegor i inköpsteamet, lager, kvalitet och eftermarknad. Kommunikation är en naturlig del av din vardag - du är tydlig, social och trivs med många kontaktytor, både internt och externt. Vi ser också att du har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du gillar att ha koll på siffror, lagersaldon och prognoser, och motiveras av att hitta smartare och mer effektiva flöden. Ett intresse för teknik och motorer gör ofta rollen ännu roligare, men viktigast är att du är nyfiken och vill förstå produkten och verksamheten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, gärna omgående Plats: Ängelholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
