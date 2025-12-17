Operationsledningens Joint Operations Centre söker Stabsassistent (GSS/K)
2025-12-17
Operationsledningen (OPL) har till uppgift att stödja Chefen OPL med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag samt ledning av Försvarsmaktens insatser och operationer både nationellt och internationellt.
Din arbetsplats kommer att vara i Joint Operations Centre (JOC) som främst arbetar med att upprätthålla den operativa lägesbilden samt ledning av insatser nationellt, i närområdet och resten av världen. Ledningscentralen svarar även för samordningen av Försvarsmaktens stöd till samhället.
Du kommer att befinna dig i centrum av Försvarsmaktens operativa verksamhet. Det du ser på kvällsnyheterna träffar dig på jobbet dagen efter eller ännu tidigare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som stabsassistent ingår bland annat att producera gemensam operativ lägesbild, vara administrativt stöd i ledningscentralen samt stödja det dagliga stabsarbetet i Försvarsmaktens operativa ledningscentral.
Du kommer att:
• Förädla och redigera text.
• Hantera inkommande/utgående information och underlag.
• Stödja med framtagande av mallar och föra enklare statistik.
• Förbereda och stödja inför/under orienteringar, möten och presentationer.
• Bistå sektonen efter behov.
Kvalifikationer
• Genomförd militär grundutbildning, värnplikt eller motsvarande med godkänt resultat.
• Svensk medborgare.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.
• Högskoleförberedande gymnasieexamen.
• Minst ett års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet.
• God datorvana och kunskap i Officepaketet.Dina personliga egenskaper
Vi som arbetar i JOC är vana vid en dynamisk arbetsmiljö där tempot mycket snabbt slår om från låg- till högintensiv verksamhet. God förmåga att växla tempo och att förhålla sig till ett snabbt skiftande och ibland osäkert läge är nödvändigt.
Du behöver vara självständig, initiativrik, kunna arbeta noggrant och hålla uppsatta deadlines. Du gillar administrativt och strukturerat arbete. Vidare bör du vara bekväm med att producera skriftliga underlag på svenska och engelska. En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du är driven och serviceinriktad då arbetet kräver daglig samverkan med andra avdelningar, såväl inom som utanför den egna staben. Du är lyhörd och kommunikativ med en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt även om målet inte alltid är tydligt. Du känner stort ansvar för det du åtar dig och har högt säkerhetsmedvetande. Den operativa miljön är händelsestyrd vilket innebär att du måste kunna tempoväxla och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
MERITERANDE
• Aktuell och relevant tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller annan offentlig förvaltning.
• Aktuell och relevant erfarenhet av produktion av skriftliga beslutsunderlag.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Tidigare genomförd internationell tjänstgöring eller inom frivilligförsvaret.
• Genomfört gruppbefälsutbildning.
• Genomfört stabstjänstutbildning.
• Erfarenhet som underrättelseassistent, säkerhetsassistent eller stabsassistent.
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete.
• Erfarenhet av SharePoint.
• Erfarenhet från arbete inom annan statligt förvaltning/myndighet.
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system.
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens system PRIO. Övrig information
Tillträde snarast möjligt.
Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstid är främst dagtid men även arbete under kvällar och helger samt resor förekommer.
Arbetsprov kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Tjänsten medger inte distansarbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning upp till 8 år med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten" eller "Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar". Anställningen inleds med 6 mån provanställning.
Information om rekryteringsprocessen
Besvaras av major Ola Jansson, nås på telefon 08-78 87 255.
Fackliga företrädare
OFR/O HKV Roger Ericsson
SACO HKV Stefan Ungerth
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff, Rikard Amcoff
SEKO HKV Monica Danielsson, Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9650966