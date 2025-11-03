Operationskoordinator till VO urologi i Malmö
2025-11-03
Gör skillnad. Varje dag.
I september flyttade vi in i nya lokaler på Nya Sjukhusområdet i Malmö (NSM). Detta ger oss möjlighet att bedriva vård i toppmoderna lokaler med människan i fokus och i en arbetsmiljö med goda förutsättningar.
Verksamhetsområde (VO) urologi består av två vårdavdelningar i Malmö, en mottagning med verksamhet primärt i Malmö och en inskrivningsmottagning i Malmö. Avdelningarna har 36 vårdplatser måndag till fredag och 30 + 2 vårdplatser lördag till söndag. Inriktningen är högspecialiserad urologisk omvårdnad med alla typer av operationer i urinvägarna. Vi använder oss av operationstekniker som medför både korta och längre vårdtider och hög patientomsättning vilket skapar en dynamisk arbetsplats. På avdelningarna arbetar medarbetarna med olika diagnosgrupper för att upprätthålla sin kompetens.
På vår inskrivningsmottagning arbetar våra två operationskoordinatorer på liknande sätt för att säkerställa förståelsen för hela verksamheten. Hos oss arbetar vi med ständigt patientfokus vilket i sin tur leder till återkommande mycket goda resultat i våra patientutvärderingar. Inom VO urologi får du möjlighet att växa och trivas!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en operationskoordinator till inskrivningsmottagningen i Malmö.
Som operationskoordinator ansvarar du och din kollega för planeringen av elektiva patienter på dagkirurgiska- och slutenvårdsoperationer. Det inkluderar allt från snabba operationer inom en vecka, till långsiktig planering med flera specialiserade läkare. Du ansvarar även för planeringen av våra röntgenpatienter som behöver övervakning och du samarbetar med Lasarettet i Landskrona samt deras operationsenhet.
Arbetet kräver ett nära samarbete med ansvariga chefer, läkare, operationsavdelningarna, vårdavdelningarna och mottagningen. Du ansvarar för att hålla kontakten med patienterna som ska opereras och ge dem nödvändig information. Därtill har du en hel del mejl- och telefonkontakt med både patienter och kollegor på sjukhuset. Kontakt sker också med privata mottagningar och sjukhus, framför allt gällande samordning av patienter.
Tjänsten avser ett vikariat som löper fram till 2027-08-31.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Alternativt är du utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, samt har minst två års erfarenhet av arbete som utbildad undersköterska. Det är även ett alternativ om du har en eftergymnasial utbildning såsom hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/YH400p)/medicinsk sekreterarutbildning.
Är du legitimerad sjuksköterska är språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Som utbildad undersköterska eller medicinsk sekreterare måste du ha mycket goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har kunskaper i och erfarenheter av Melior och Orbit. Vidare är flerårig erfarenhet av högspecialiserad vård, erfarenhet av operationsplanering jämte arbetslivserfarenhet inom urologi meriterande.
Som person är du lyhörd, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt. Du är strukturerad och van att fatta snabba beslut, även i pressade situationer, och har därtill hög motivation och ansvarskänsla. Inför nya förutsättningar är du flexibel och anpassar dig smidigt, genom att omprioritera och lösa problem som uppstår på vägen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Observera att du som är undersköterska behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Som undersköterska behöver du visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
