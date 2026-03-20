Operation Engineer - Active Directory
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vi på Vattenfall IT söker nu Operation Engineer inom Active Directory som vill arbeta med utveckling och leverans av IT-tjänster, där säker och stabil drift står högt på agendan. För dig som kandidat är det här en chans att ta plats i en organisation som genomgår en spännande förvandling med ny teknik och utökade samarbetsytor, där vi värdesätter trivsel på arbetsplatsen tillsammans med en öppen och ärlig atmosfär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av daglig drift, övervakning och larmhantering av infrastrukturplattformar samt att driva utveckling i inom ditt område. Som Operation Engineer kommer du att ha ett omväxlande arbete med breda ansvarsområden i en leverans som ombesörjer allt från tjänster kopplat till autentisering och behörigheter, 3rd line support och domännamnsystem (DNS).
Som Operation Engineer kommer du att vara en del av ett team men vi ser även att du har förmågan att arbeta självständigt mot externa leverantörer såväl som kollegor runt om i Sverige och Europa. För dig som individ finns det stora möjligheter till personlig utveckling och påverkan i den dagliga leveransen.
Dina dagliga arbetsuppgifter:
Ansvara för drift av autentisering och behörigheter inom Active Directory
Public key infrastruktur
Effektivisera och automatisera arbetssätt och system
Övervakning och larmhantering av infrastrukturplattformar
Patchning och systemuppdateringar
3rd line felsökning för ärenden inom infrastruktur
Arbeta i projekt för nya tekniska lösningar
Livscykel-hantering och planering av IT infrastruktur
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du är framåtriktad och lösningsorienterad. Vi ser gärna också att du som söker är förtroendeskapande, både inom den egna gruppen och mot övrig verksamhet. Du trivs i förändring och har en naturlig strävan mot ständiga förbättringar. Du har god samarbetsförmåga och ett ödmjukt förhållningssätt till människor omkring dig. Du trivs att samarbeta med andra och har även god struktur i ditt egna arbete. Vi tror att du har dessa kompetenser/erfarenheter:
Bred förståelse av IT och att drift av datacenters
Brinner för felsökning i varierad storlek och komplexitet
Förstår och anammar högt IT säkerhetstänk
Är en naturlig lagspelare och förstår vikten av samarbete och dela med sig av erfarenheter aktivt
Driven, tar egna initiativ och är självgående
Har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
Har ett genuint intresse av att lära sig och förstå ny teknik
Är flytande i både svenska och engelska, både tal och skrift
Det är meriterande om du har större kompetens eller certifiering inom ett eller flera områden, t.ex.;
Har erfarenhet av Active Directory Services
Har erfarenhet av PKI/HSM
Har erfarenhet av ADFS
Har erfarenhet av Exchange
Kunskaper om IT-relaterade processer och ramverk såsom ITIL
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Forsmark, Ringhals, Stockholm (Solna)
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Emma Bosch, 070-4934466. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Sofi Wadström (Akademikerna), Patricia Ek (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO)
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-26. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb.
