Operation Coordinator region öst till Joyweek (driftchef)
Joyweek AB
2025-08-07
Vi söker nu en driven och erfaren Operations Coordinator (driftchef) med stationering på vårt kontor i Solna. Detta är en nyckelroll där du får möjlighet att både leda och utveckla verksamheten i östra regionen.
Om rollen I rollen som Operations Coordinator Öst har du ett övergripande ansvar för vår lokalvård i östra Sverige. Stockholm, Linköping, Uppsala, Västerås, Jönköping är exempel på platser du kommer ansvara för.
I rollen leder du både vår egen personal och våra underleverantörer, med syftet att bygga en effektiv och högkvalitativ leverans i linje med vår strategi och våra värderingar.
Du kommer att ingå i chefsgruppen för lokalvård tillsammans med motsvarande roll i västra Sverige (stationerad i Göteborg) och Nordic Service Manager som du rapporterar till. Inom ditt ansvarsområde har du totalt ca 80 Joyweek-anställda, varav tre av dessa direkt rapporterar till dig. Du kommer även arbeta nära försäljningsteamet samt våra avtalsansvariga kollegor.
Rollen innebär ansvar för personalledning, kvalitetssäkring, samordning, dokumentation och utveckling; både internt och i samarbete med våra partners. Du är även en nyckelspelare i arbetet med att stärka kundnöjdheten och skapa förutsättningar för tillväxt i regionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Personalansvar för lokalvårdspersonal i Öst, inklusive schemaläggning, introduktion och utveckling
Operativt ansvar för våra underleverantörer inom lokalvård i regionen Öst
Utveckla kvalitetssäkring, uppföljning och förbättringsarbete i våra leveranser inom lokalvård mot arbetstagare, leverantörer och kunder
Övergripande ansvar för schemaläggning, ärendehantering och digital kvalitetskontroll i Tengella
Samarbeta med försäljningsteamet, delta i sambesök som produktspecialist inom lokalvård
Säkerställa korrekt fakturering, lönehantering och dokumentation i egen regi
Planera och genomföra interna utbildningar, introduktioner och informationsflöden
Vara delaktig i vidareutvecklingen av våra arbetsprocesser, strukturer och kultur inom lokalvård
Resor inom östra Sverige ingår i tjänsten
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet från en liknande roll, t.ex. som driftchef eller annan operativ ledarroll inom lokalvård
Gedigen vana av att leda team och hantera både egen personal och underleverantörer inom lokalvårdsbranschen
Förståelse för, och erfarenhet av, att arbeta inom kollektivavtal
Vana av att arbeta i en större organisation och kunna samverka med flera interna funktioner
Erfarenhet av budget- & verksamhetsstyrning
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
B-körkort är ett krav, resor i rollen förekommer
Din profil Vi tror att du är en självgående, lösningsorienterad, erfaren och kommunikativ ledare med god struktur och starkt ansvarstagande. Du är van att driva verksamhet operativt, men har även förmågan att lyfta blicken och bidra till långsiktig utveckling. Du är prestigelös, trygg i chefsrollen och tycker om att arbeta nära både personal och kund. Framför allt har du viljan att bygga något hållbart och kvalitativt över tid.
Vad vi erbjuder Detta är en unik möjlighet att vara med och forma och driva lokalvårdsverksamheten i östra Sverige på ett bolag med höga ambitioner och stark kultur. Du får en roll med stort inflytande, mycket ansvar och möjlighet att växa tillsammans med Joyweek. Tjänstebil, friskvårdsbidrag, lunchkort är några av de förmåner som tillkommer.
Om Joyweek Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor där människor trivs, presterar och vill vara. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad och Oslo är vi cirka 280 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi ägs av Verso Capital. Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag 08-17 med viss flexibilitet
Plats: Solna (med visst resande inom östra Sverige)
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), http://www.Joyweek.com Arbetsplats
Joyweek Jobbnummer
9450067