Stabil assistent med skinn på näsan hos barnkund i Hälleforsnäs
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Flen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Flen
2026-06-10
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, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är ett 10-årigt barn bosatt i Hälleforsnäs som nyligen startat sin assistans hos oss. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Pojken har autism och kommunicerar bland annat med hjälp av bildstöd. Arbetet fokuserar mycket på att aktivera kunden, hitta på roliga utomhusaktiviteter samt att arbeta med ett lågaffektivt bemötande i en trygg och strukturerad miljö. Humana är ett värderingsdrivet omsorgsföretag där kulturen baseras på gemensam syn kring vikten av vår värdegrund: Engagemang, Glädje och Ansvar. Nu under sommaren är kunden ledig från skolan vilket innebär att arbetstiderna omfattar hela dagar, medan schemat under skolterminerna är förlagda till eftermiddagar, kvällar samt nätter med väntetid.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden. Eftersom arbetet innebär aktiviteter och fysiska moment behöver du vara fysisk stark samt vara helt rökfri under arbetstiden.
För tjänsten krävs det att du har:
tidigare erfarenhet av autism
tidigare erfarenhet av barn
har goda kunskaper i svenska eller engelska för att hantera kommunikation och dokumentation
har B-körkort (automatväxlad räcker) samt tillgång till egen bil för att kunna ta dig till din arbetsplats
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av bildstöd i kommunikation
har erfarenhet eller utbildning inom lågaffektivt bemötande (LAB)
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar". Vi söker två personer till detta uppdrag: en tjänst på ca 100% (ca 38 timmar per vecka) och en tjänst på ca 50% (ca 20 timmar per vecka). Arbetstiderna är förlagda på såväl vardagar som helger. Under skolterminerna gäller tiderna 16:25-22:00 samt nattpass 22:00-07:10 (inkluderar 7,5 timmar väntetid). Under sommaren arbetar vi hela dagar då kunden har sommarlov. Observera därför att arbetstiderna ser annorlunda ut sommartid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde
Omgående uppstart enligt överenskommelse. Introduktion sker enligt överenskommelse och kan påbörjas omgående för att du ska känna dig helt trygg i ditt arbete.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885411-2046061". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
642 37 (visa karta
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642 37 FLEN Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9957258