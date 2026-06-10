Administratör till Vägga gymnasieskola
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2026-06-10
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Vägga Gymnasieskolans administration behöver kompletteras med en administratör eftersom en medarbetare prövar en annan tjänst. Du kommer in i ett sammansvetsat arbetslag som kommer att välkomna dig på bästa sätt.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Förekommande arbetsuppgifter är att administrera elevregister, studieplaner och kursval. Arbeta i elevadministrativa verksamhetssystem såsom Edlevo och Vklass. Administrera betyg, närvaro/frånvaro och rapportering till myndigheter. Ta fram statistik och underlag till skolledning och andra. Ge support till personal och vårdnadshavare är också en betydande del av arbetsuppgifterna. Samverka med medarbetare, chefer och andra aktörer. Säkerställa att dokumentation och hantering följer GDPR och offentlighetsprincipen. Delta i utveckling och förbättring av administrativa rutiner och digitala arbetssätt.
Krav för tjänsten:
Du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning och flerårig erfarenhet av administrativt arbete
Du är initiativrik, helst något av en projektledarpersonlighet
Du är noggrann och lägger vikt vid att hålla deadlines
Du är trygg i kontakten och i rapporteringen till andra myndigheter
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av:
arbete inom gymnasieskola eller annan utbildningsverksamhet
av schema-, betygs- eller antagningsadministration. Kunskap om skollag, gymnasieförordning och GDPR
Edlevo och Vklass men även erfarenhet av andra verksamhetssystem inom skolan är meriterande
statistik- och uppföljningsarbeteDina egenskaper
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Trivs i en verksamhet med stundtals högt tempo
Har förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är lösningsorienterad och flexibel inför förändringar
Om arbetsplatsen
På Vägga gymnasieskola finns för närvarande strax över 1000 elever och 150 anställda. Skolan erbjuder de flesta nationella program samt introduktionsprogrammen och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet.
Utbildningsförvaltningen har ca 1200 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning samt SFI.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat som med stor sannolikhet omvandlas till en tillsvidare tjänst.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-26. Intervjuer sker löpande.Övrig information
Enligt Skollagen (2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
Ange löneanspråk i ansökan
För mer information om tjänsten kontakta:
Nils Andersson, rektor, 0454-81507
Facklig företrädare för Vision, Julia Solokof 0454-811 02
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9957257