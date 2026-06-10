Sjuksköterska till Lidingödoktorn vårdcentral
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Lidingö Visa alla sjuksköterskejobb i Lidingö
2026-06-10
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
LidingöDoktorn är en väletablerad och välfungerande vårdcentral med drygt 10 000 listade patienter. Hos oss arbetar ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete över professionsgränserna är en självklar del av vardagen. Vi värdesätter en öppen och inkluderande arbetsmiljö med högt i tak, där utveckling, kvalitet och arbetsglädje står i fokus.
Vår ambition är att erbjuda en tillgänglig och personcentrerad vård av hög kvalitet samtidigt som vi skapar en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.
LidingöDoktorn har ett mycket gott anseende och har placerat sig högt i Region Stockholm de senaste två åren enligt Nationella Patientenkäten. Under 2023 tilldelades vi även Guldhjärtat – Praktikertjänsts prestigefyllda utmärkelse inom innovation.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du är en viktig del av vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Telefonrådgivning
Digital rådgivning och triagering via vår plattform Mitt PTJ
Patientmottagning för både planerade och akuta besök
Samarbete med övriga professioner för att säkerställa en högkvalitativ och sammanhållen vård
Vi arbetar med stort fokus på teamarbete, kontinuitet och tillgänglighet för våra patienter. Samtidigt värnar vi om en positiv, inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig delaktig, uppskattad och ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
LidingöDoktorn är en innovativ arbetsplats där nya idéer och initiativ uppmuntras. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt för att ligga i framkant och skapa bästa möjliga förutsättningar för både patienter och medarbetare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst ett års erfarenhet som sjuksköterska
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en positiv inställning till nya utmaningar och som motiveras av att arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Du är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att fatta egna beslut. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi är ett engagerat och lösningsorienterat team med stark sammanhållning och god samarbetsförmåga. Därför lägger vi stor vikt vid att du delar våra värderingar och vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Övrig information
Friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år
Moderna och trivsamma lokaler
En arbetsplats med stark teamkänsla och hög delaktighet
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Agavägen 54 (visa karta
)
181 55 LIDINGÖ Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Lidingödoktorn Jobbnummer
9957251