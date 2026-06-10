Lager- och logistikmedarbetare till UniGraphics
AB Effektiv Väst / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Din framtida arbetsgivare
UniGraphics är en svensk producent och leverantör av grafiska lösningar för märkning och profilering. Sedan 1934 har vi hjälpt företag, organisationer och myndigheter att stärka sina varumärken genom högkvalitativa produkter och kundanpassade lösningar.
Med egen tillverkning i Borås och cirka 30 medarbetare erbjuder vi skyltar, exponeringsmaterial, gravyr, stämplar, trycksaker och andra produkter för visuell kommunikation. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, hållbarhet och nära kundsamarbeten, vilket stärks genom våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi skapar hållbara och användarvänliga lösningar som hjälper våra kunder att synas och göra avtryck.
Läs om oss på www.unigraphics.se
Vad erbjuder rollen?
Som Lager- & Logistikmedarbetare hos UniGraphics ansvarar du för att säkerställa ett effektivt flöde av material och produkter genom hela verksamheten. Dina arbetsuppgifter omfattar godsmottagning, lagerhantering, orderplock, packning och leveranser till kund.
Du arbetar nära både lager- och produktionsavdelningen för att säkerställa hög kvalitet, god ordning och leveranssäkerhet. I rollen ingår även att boka transporter och följa upp leveranser för att säkerställa att våra kunder får sina produkter i rätt tid.
Tjänsten erbjuder en varierad vardag där du, utöver lager- och logistikarbetet, även stöttar produktionen vid behov. Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt värdesätts högt.
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av lager sen tidigare, men inget krav. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att arbeta med digitala verktyg och system, till exempel Microsoft 365. Erfarenhet av affärssystem är meriterande, och kunskap i Pyramid är ett extra plus. Truckkort och B-körkort ses också som en fördel.
För att trivas i rollen är du en noggrann och strukturerad person som tar ansvar för ditt arbete och säkerställer hög kvalitet i det du gör. Du trivs i ett mindre team där samarbete och hjälpsamhet är en naturlig del av vardagen, samtidigt som du arbetar självständigt och har lätt för att kommunicera och ta upp frågor när det behövs.
Vi ser gärna att du är flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att prioritera när arbetsbelastningen varierar. Framför allt har du ett starkt ordningssinne och ett driv att skapa effektiva arbetssätt som bidrar till ett välfungerande lager och en smidig verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Kontakta gärna Izabella.bergstrom@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
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Lagermedarbetare, Lager, Logistik, Borås, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885566-2046030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9957233