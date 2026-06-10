Legitimerad lärare i Fysik och Kemi på gymnasial nivå till Hermods Komvux
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Skurup Visa alla gymnasielärarjobb i Skurup
2026-06-10
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Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Rollen
Hermods Komvux Lärcentrum, söker en legitimerad lärare i Fysik, Kemi, Biologi och Naturkunskap på gymnasial nivå till vår distansutbildning för att genomföra laborationer på plats i Skurup med våra vuxna elever som studerar på distans i sydöstra Skåne.
Du kommer ha ansvar för laborationer främst i Fysik och Kemi men även eventuellt i Biologi och Naturkunskap med elever som studerar en distanskurs i ovan ämnen. I kursen/ ämnet ingår att elever kommer till skolan i Skurup 1 till 2 gånger för att genomföra laborationer. Du ansvarar för planering och genomförande av laborationerna och kommer samarbeta med betygssättande distanslärare i syfte att säkerställa att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas i sin utbildning.
Arbetet sker på plats i Skurup, huvudsakligen dagtid ett par tillfällen varje månad. Du leds närmast av Utbildningschef/ Rektor.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Du är legitimerad och behörig lärare i ovanstående ämnen och är väl förtrogen med skolans styrdokument och vuxenutbildning. Vi ser att du har god digital kompetens och använder digitala hjälpmedel i din undervisning på ett naturligt sätt. Du har dessutom ett stort engagemang för elevers lärande och använder väl beprövade undervisningsstrategier för att få dem i mål. Det är meriterande om du har kunskap i flerspråkighet, kunskap och språkutvecklande arbetssätt och vuxnas lärande.
Du är självständig och trivs med att arbeta på egen hand, även om god samarbetsförmåga krävs för att kunna verka tillsammans med kollegor och andra roller i organisationen. Du har ett elevcentrerat arbetssätt och ett aktivt engagemang i att skapa en tillgänglig, inkluderande, stödjande och stimulerande utbildningsmiljö på distans.Övrig information
Tjänsten är en timanställning (avtalad visstidsanställning) vilket innebär att du kan kombinera arbetet hos oss med andra åtaganden. Du behöver tillhandahålla egen dator, headset, skrivare och ev. annan utrustning.
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen/SI. Ansökan ska innehålla lärarlegitimation, behörighetsförteckning, CV samt personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Viktoria Lindén, viktoria.linden@hermods.se
biträdande rektor vid Komvux lärcentrum.
Välkommen med din ansökan!
Stämmer detta in på dig? Vi strävar efter att tillvarata olika perspektiv och erfarenheter, därför uppmuntrar vi en mångfald av sökanden. Ansök med CV, personligt brev, lärarlegitimation samt behörighetsförteckning där du motiverar varför du skulle passa för tjänsten.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
274 31 SKURUP Arbetsplats
Hermods Kontakt
Rekryterare
Viktoria Lindén viktoria.linden@hermods.se Jobbnummer
9957231