Vc Kusten söker vikarierande leg psykolog till UPH Familjehuset Klippan
Praktikertjänst Aktiebolag / Psykologjobb / Kungälv Visa alla psykologjobb i Kungälv
2026-06-10
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Information om arbetsplatsen
Vårdcentralen Kusten har verksamhet i västra delen av Kungälvs kommun; Ytterby, Kärna och Marstrand med ca 19 800 listade patienter. Vi är en privat vårdcentral inom Praktikertjänst AB.
Familjehuset Klippan är en mottagning med inriktning mot barn och ungas psykiska hälsa, UPH. Verksamheten är ett tilläggsuppdrag inom vårdval vårdcentral för Kungälvs kommun samt kommuner i närområdet. Det är en öppen mottagning med särskilt uppdrag att ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa.
Verksamheten består av flera psykologer och socionomer samt vid behov extra resurser på vårdcentralen såsom arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt, i grupp eller internetbaserat. Syftet är att stärka vården för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt att genom konsultation och handledning vara ett stöd för vårdcentraler i närområdet.
Vi har ett integrerat arbetssätt tillsammans med Kungälvs kommun. Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan Vårdcentralen Kusten, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun.
Familjehuset är belägen med 1-2 minuters gångväg från Ytterby station/busshållsplats. Tåg från/till Göteborg tar ca 20 min.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
P.g.a. förestående längre föräldraledighet söker vi nu dig som är intresserad av ett vikariat på 1 år som leg psykolog, med start från tidigt höst alt tidigare.
Dina arbetsuppgifter består av att ge råd och stöd samt bedömning och behandling av barn och unga 6-18 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Insatser görs i grupp eller individuellt i familjekontext. Arbetet kommer att ske i samverkan mellan socialtjänst, elevhälsa samt vårdgrannar. Du erbjuds kollegialt stöd av kollegor på plats, med regelbundna team-möten i grupp. Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med kompetens och erfarenhet eller intresse av att arbeta med barn och unga i åldern 6-18 år. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande och vikariatet kan tillsättas direkt vid uppfyllda kvalifikationer.
Tillträde 260901 alt. tidigare.
Sista ansökningsdag 2026-07-10
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stationsgatan 1 (visa karta
)
442 50 YTTERBY Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Vårdcentralen Kusten Kontakt
Ivana Kolak ivana.kolak@ptj.se Jobbnummer
9957245