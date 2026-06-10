Erfaren CNC-svarvare sökes till teknikorienterad industriverksamhet

Posti Logistics Staffing AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sjöbo
2026-06-10


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Publiceringsdatum
2026-06-10

Dina arbetsuppgifter
Är du en driven CNC-svarvare som trivs med avancerad bearbetning och hög precision? Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att påverka och utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig.

Vi söker nu en självgående och erfaren CNC-svarvare till en etablerad industriverksamhet i Sjöbo. Rollen passar dig som har god teknisk förståelse och som uppskattar att arbeta med komplexa detaljer där kvalitet och noggrannhet är avgörande.

Om tjänsten
• Som CNC-svarvare kommer du att ha en central roll i produktionen och ansvara för hela bearbetningsprocessen – från programmering och riggning till färdig detalj. Du arbetar huvudsakligen med svarvning av komponenter i material som rostfritt stål och brons, där höga krav ställs på toleranser och ytfinish.

Arbetet sker i en modern verkstadsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar.

Placering: Sjöbo
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag–torsdag 07.00–16.30, fredag 07.00–12.30
Tillträde: Enligt överenskommelse

Profil
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av CNC-svarvning inom tillverkande industri
• Kan programmera, ställa och köra CNC-maskiner på egen hand
• Har god kunskap inom ritningsläsning och mätteknik
• Är van att arbeta med snäva toleranser och höga kvalitetskrav
• Har erfarenhet av CAM-programmering eller liknande system
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har truckkort A och B

Meriterande
• Erfarenhet av CNC-fräsning
• Kunskap om fleroperationsmaskiner
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller samordning
• B-körkort och tillgång till egen bil

Vi erbjuder
• Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en stark framtidstro. Företaget investerar kontinuerligt i både teknik och personal och erbjuder en arbetsmiljö där initiativförmåga och yrkesskicklighet uppskattas.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Sabina Hamzic
sabina.hamzic@posti.com

Jobbnummer
9957249

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