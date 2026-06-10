Erfaren CNC-svarvare sökes till teknikorienterad industriverksamhet
Posti Logistics Staffing AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sjöbo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sjöbo
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Är du en driven CNC-svarvare som trivs med avancerad bearbetning och hög precision? Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att påverka och utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en självgående och erfaren CNC-svarvare till en etablerad industriverksamhet i Sjöbo. Rollen passar dig som har god teknisk förståelse och som uppskattar att arbeta med komplexa detaljer där kvalitet och noggrannhet är avgörande.Om tjänsten
• Som CNC-svarvare kommer du att ha en central roll i produktionen och ansvara för hela bearbetningsprocessen – från programmering och riggning till färdig detalj. Du arbetar huvudsakligen med svarvning av komponenter i material som rostfritt stål och brons, där höga krav ställs på toleranser och ytfinish.
Arbetet sker i en modern verkstadsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar.
Placering: Sjöbo
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag–torsdag 07.00–16.30, fredag 07.00–12.30
Tillträde: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av CNC-svarvning inom tillverkande industri
• Kan programmera, ställa och köra CNC-maskiner på egen hand
• Har god kunskap inom ritningsläsning och mätteknik
• Är van att arbeta med snäva toleranser och höga kvalitetskrav
• Har erfarenhet av CAM-programmering eller liknande system
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har truckkort A och B
Meriterande
• Erfarenhet av CNC-fräsning
• Kunskap om fleroperationsmaskiner
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller samordning
• B-körkort och tillgång till egen bil
Vi erbjuder
• Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en stark framtidstro. Företaget investerar kontinuerligt i både teknik och personal och erbjuder en arbetsmiljö där initiativförmåga och yrkesskicklighet uppskattas.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9957249