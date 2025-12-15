Områdeschef, Gällivare
2025-12-15
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tron på att alla människor har kompetens är en gemensam drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta kärnan av vår verksamhet. Du leder en grupp på runt 25 medarbetare som jobbar i våra olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att dina medarbetare ska få möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare. Det gör du bäst genom att jobba nära och lära känna var och en.
I ditt dagliga arbete har du också mycket kontakt med dina kunder och säkrar att allt fungerar som det ska. Genom goda relationer utvecklar du affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag. Därför är allas ansträngningar riktade mot att skapa goda förutsättningar för dig som områdeschef.
Vad erbjuder vi dig?
Som områdeschef påbörjar du din utvecklingsresa hos oss i vår egen Samhallskola och erbjuds en av Sveriges bästa ledarutbildningar. Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Du blir del i ett stort företag om 24 000 anställda och omgärdas av över 800 kollegor över hela landet som har samma roll som du. Här får du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt, du har dina närmaste kollegor på orten och ni rapporterar till verksamhetschef. Till din hjälp har du också flera olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där du som områdeschef spelar en viktig roll och där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är bekväm i ledarrollen och har god kunskap kring de uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Ledarskapserfarenhet med drift-, personal- och resultatansvar
Erfarenhet av kundrelationer med goda resultat
Erfarenhet av operativ drift inom produktion alt lokalvård är meriterande
Tidigare arbetat med administration, dokumentation och god systemvana
Ett upparbetat nätverk i området är meriterande
Gymnasieexamen
Svenska flytande i både tal och i skrift
B-körkort
I rollen kan du komma att ansvara för säkerhetsklassade kunduppdrag, därav kommer en godkänd säkerhetsklassning med tillhörande bakgrundskontroll behövas för att vara aktuell för tjänsten.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt och senast i samband med sista ansökningsdag.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Snarast enl överenskommelse
Geografisk placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Gällivare, där du spenderar ungefär hälften av din arbetstid mellan klockan 07:00-16:00. Övrig tid spenderar du hos dina kunder och medarbetare.
Sista dag att ansöka är 6 januari
Rekryterande chef: Verksamhetschef Urban Wikberg urban.wikberg@samhall.sePubliceringsdatum2025-12-15Facklig kontakt
Robert Ekman Ledarna, robert.ekman@samhall.se
Veronika Martinsson Piltto Unionen, veronika.martinsson.piltto@samhall.se
Johnny Schödin SACO, johnny.schodin@samhall.se Ersättning
