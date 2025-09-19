Offertingenjör
Aiab energy AB / Inköpar- och marknadsjobb / Timrå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Timrå
2025-09-19
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aiab energy AB i Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du en teknikintresserad person med starkt driv och ett intresse för att lära dig affärer? Motiveras du av sociala kontakter, utveckling och goda kundrelationer?
Då ska du söka jobbet som Offertingenjör hos Aiab Energy och få vara med och bidra till att trygga elförsörjningen i både samhället och företagsvärlden. Du erbjuds en utvecklande roll och får vara med på vår fortsatta tillväxtresa
Som offertingenjör på Aiab skapar du tekniska och kommersiella offerter för våra kunder inom strömförsörjningsbranschen. Utifrån förfrågningar skapar du offertunderlag för att erbjuda tekniskt komplexa lösningar till våra kunder. Du tillhör ett team och har nära samarbete med utesäljarna samt fungerar som teknisk support till kund vid frågor genom hela försäljningsprocessen. I tjänsten arbetar du främst med förfrågningar av våra produkter och vid behov även reservdelar mot våra kunder inom branschen.
Dina arbetsuppgifter innebär att ta fram och följa upp offerter samt stödja kunder i att hitta de bästa tekniska lösningarna. Hantera kundorder, från mottagande till tekniskt klarställd order och överlämning till leveransorganisationen. Ditt tekniska intresse är en drivkraft för att ständigt utveckla dina kunskaper och specialisera dig inom våra produkter. Du samarbetar gärna med andra och har en förmåga att bygga goda relationer både internt och externt. Med hjälp av ditt driv och struktur levererar du effektiva och högkvalitativa lösningar.
Vi söker dig som:
har Högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik eller energi eller motsvarande.
har erfarenhet av offertberedning från teknisk industri. Erfarenhet från elkraft eller liknande är meriterande.
är strukturerad och noggrann samt är en problemlösare som arbetar effektivt och självständigt med god förmåga att planera och prioritera.
• har ett gediget intresse och nyfikenhet för teknik och vill förstå både helhet och detaljer i produkterna.
har goda kunskaper i MS Office. Kunskaper i vårt affärssystem Monitor är meriterande.
Du kommer att ha din placering och utgå från Aiab energys produktionsenhet i Timrå där all utveckling, produktion och tillverkning sker.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta försäljningschef Andreas Lindstedt på telefon 070-576 54 98.
Vi arbetar med löpande urval och ber dig därför skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 oktober. Vi ser fram emot din ansökan som du skickar till maria.nordin@aiab.se
Då vi gjort våra val av rekryteringskanaler undanber vi oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Aiab energy AB är en komplett leverantör av strömförsörjningsutrustning inom området reservkraft, avbrottsfri kraft och DC-system. Sedan 1970 har Aiab sett till att företag och myndigheter alltid har pålitliga och skräddarsydda reservkraftverk och totallösningar av strömförsörjning. Företaget utför i egen regi projektering, konstruktion, tillverkning, installation, driftsättning och utbildning samt service och underhåll. Bolaget har idag ca 55 anställda och ägs till största del av Koncentra Group AB som är en privatägd industrigrupp med fokus på långsiktiga investeringar. Läs mer på www.aiab.se
och www.koncentra.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab Energy AB
(org.nr 556186-7929)
Torpgatan 2 (visa karta
)
861 45 FAGERVIK Jobbnummer
9517254