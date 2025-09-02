Observability Engineer
2025-09-02
Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba med Observability och skapa framtidens molnlösningar? I denna roll får du en unik möjlighet att gå utöver traditionell monitorering för att få djupare insikter i varför problem uppstår och hur de kan lösas. Vi på Randstad har fått möjligheten att hjälpa ett företag med stort kunnande och en stark drivkraft att ständigt förbättra sin verksamhet. Företaget präglas av en positiv arbetsmiljö med högt engagemang, vilket visar sig i deras årliga medarbetarundersökningar. De är stolta över att vara en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Här erbjuds en dynamisk och utvecklande miljö där du får arbeta med den senaste tekniken och sätta din prägel på tekniska lösningar. Företaget har kollektivavtal med tjänstepension och trygghetsförsäkringar.
Ansvarsområden
Som Observability-specialist kommer du att spela en viktig roll i den tekniska utvecklingen. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Att driva och implementera observability-lösningar för molnmiljöer.
Att utveckla och optimera strategier för loggning och monitorering.
Att implementera Infrastructure as Code (IaC) för observability-konfigurationer.
Att använda verktyg som Dynatrace, Azure Monitor, Log Analytics och KQL.
Att stötta molnmigrationer och hybridlösningar med observability-principer.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och driven person med flerårig kompetens inom CI/CD och DevOps-kultur. Du har minst ett års praktisk erfarenhet av att arbeta med observability och monitoreringslösningar i en molnmiljö, med god förståelse för verktyg som Dynatrace, Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights och KQL. Praktisk erfarenhet av Infrastructure as Code (IaC)-verktyg som Bicep eller ARM Templates är ett krav.
Du är proaktiv, analytisk och har en naturlig förmåga att hitta lösningar som gör systemen mer pålitliga. Vi söker en prestigelös lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med andra och som vågar ta ansvar, även när saker inte går som planerat. Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
