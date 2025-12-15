Nu söker vi vikarierande Bitr. Enhetschef!
2025-12-15
Vill du ha en roll där du får möjlighet att utvecklas, växa i ditt ledarskap och göra verklig skillnad? Har du passionen, drivkraften och ledarskapsförmågan som krävs för att leda i en verksamhet som gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker.
I samband med att en av våra chefer går på föräldraledighet söker vi nu, med erforderliga beslut, en vikarierande biträdande enhetschef till vårt demenscentrum Blomstervägen. Vi söker dig som vill bidra med din kompetens, ditt ledarskap och ditt engagemang för att tillsammans med oss vidareutveckla vård- och omsorgsverksamheten i linje med socialnämndens mål och ambitioner. Du förstår innebörden av en sammanhållen vård och omsorg och vet hur viktigt det är att varje individ får leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande.
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun. Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang och där vi tillsammans skapar en trygg och kvalitativ omsorg för våra invånare.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef leder du tillsammans med enhetschef arbetet inom det aktuella chefsområdet, demenscentrum Blomstervägen, samt ingår i enhetschefens ledningsgrupp. Du har helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet samt bistår chefen i ekonomiskt ansvar. I uppdraget ingår att verksamheten har god kvalitet samtidigt som ekonomi skall vara i balans. Du organiserar verksamheten utifrån brukarens perspektiv med mindre arbetsgrupper för att nå hög kontinuitet samt säkerställer att hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs på ett säkert sätt. Du använder tillgängliga verksamhetssystem för att planera, styra och leda samt följa upp verksamheten. Du samarbetar tätt med enhetschefens ledningsgrupp. Till din hjälp har du professionella medarbetare som verksamhetsledare, administratör, omvårdnadspersonal m.fl.Kvalifikationer
Vi vill att du har en relevant högskoleutbildning för tjänsten. Du har chef- och ledarerfarenhet, gärna inom äldreområdet och kännedom om lagstiftningens intentioner. Du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Du är en kommunikativ ledare som bygger relationer och skapar delaktighet. Du är strukturerad, tydlig, lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra. Du är trygg, har förmåga att fatta både lätta och svåra beslut och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du utgår alltid från ett helhetsperspektiv där det är självklart för dig att bidra med kunskaper för att hela verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende ska kunna utvecklas och nå framgång.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid. Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Tillträde 23 mars 2026 eller efter överenskommelse.
Körkort erfordras.
Rekrytering sker fortlöpande och intervjuer sker under vecka 3 och 4, 2026.
