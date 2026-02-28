Noggrann och analytisk Kalkylingenjör sökes!
2026-02-28
Vår kund, ett mindre tillverkningsbolag inom byggbranschen, söker nu en operativ junior kalkylingenjör med teknisk bakgrund! Med ett nära samarbete med senior kollega samt kollegor från andra avdelningar blir du en nyckelperson i att leverera precisa offert- och anbudsunderlag för B2B-projekt och bidrar direkt till företagets framgång och tillväxt.
I rollen som kalkylingenjör kommer du att vara en central del av att ta fram precisa offert- och kalkyler som är unika för varje projekt samt anbudsunderlag. Du samarbetar nära med projektering, produktion och sälj för att säkerställa att kundritningar och tekniska beskrivningar omvandlas till framgångsrika affärer, där både snabbhet och noggrannhet är av högsta vikt. Du rapporterar direkt till VD och samarbetar med en senior kollega.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med ambition att övergå till en anställning hos kund efter en tids samarbete
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att snabbt och noggrant omsätta kundförfrågningar till affärsmässiga kalkyler, med en förståelse för vad som är praktiskt genomförbart i verksamheten. I en miljö med mycket tempo fungerar du som bryggan mellan sälj och produktion, där du säkerställer att våra projekt inte bara säljs in, utan också blir lönsamma i slutändan.
• Upprätta material- och produktionskostnadskalkyler samt ta fram kompletta offertunderlag och leveransbeskrivningar till säljorganisationen.
• Mängda från ritningsunderlag och säkerställa att kalkylen stämmer överens med interna produktionsförutsättningar och tekniska krav.
• Hantera ÄTA-kalkyler och prisjusteringar samt delta aktivt i anbudsgenomgångar för att säkerställa projektets kvalitet och resultat.
• Säkerställa leverans av kalkyler enligt tidplan, vilket kräver förmåga att prioritera rätt.
• Har 1-3 års arbetslivserfarenhet av kalkylarbete inom trähusproduktion
• Har en teknisk eftergymnasial utbildning
• Har tidigare erfarenhet av anbudsarbete
• Har goda kunskaper i Wikells samt god vana av att arbeta i Bluebeam
• Har en förmåga att prioritera och leverera vid deadlines
• Har god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Bakgrund inom B2B-projekt.
• Systemvana inom affärssystem (ERP).
• Kunskaper i Revit, med fokus på effektiv mängdavtagning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vår klient är en ledande aktör inom prefabricerade byggelement och stomlösningar. Varaktighet, arbetstid, etc.
