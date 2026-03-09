Nätverkstekniker
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Nätverkstekniker hos vår kund.
Om uppdraget Nätverkstekniker kommer arbeta i ett team som förvaltar och utvecklar universitets omfattande IT-nät som sträcker sig långt utanför universitetsområdet.
Som erfaren nätverkstekniker kommer konsulten ha varierande arbetsuppgifter:
att arbeta i en storskalig nätmiljö bestående av ca 400 switchar och 2000 accesspunkter fördelat på ett tiotal utspridda siter att arbeta med vidareutveckling och förbättringar av vår brandväggslösning att arbeta med incidenthantering inom brandvägg, LAN och WAN
Krav Kompetensnivå 3 (4-8 år). Flerårig erfarenhet av drift och design av brandväggslösningar och kringutrustning från FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer. Flerårig erfarenhet av arbete som nätverkstekniker i stora och komplexa nätmiljöer. Flerårig erfarenhet av arbete med switching såsom felsökning, VLAN design, trunkning, LACP, STP. Flerårig erfarenhet av arbete med WAN och dynamisk routing såsom BGP, OSPF i en reduntant och komplex miljö. Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Bör-krav God erfarenhet av design och felsökning av VPN-lösningar med IPsec och Forticlient EMS God kunskap om säker autentisering med exempelvis Radius, Cisco ISE, PKI, 802.1x eller MFA Erfarenhet av design och felsökning av lastbalansering med anycast, f5 BIG-IP eller liknande Erfarenhet av L2 över L3 såsom VXLAN eller MPLS Erfarenhet av felsökning av DNS (Infoblox, AD) Erfarenhet av felsökning av DHCP Erfarenhet av att läsa och felsöka skalskript med Bash, Python eller PowerShell
Övrig information Placeringsort: Stockholm Distanspolicy Distans upp till 2 dagar per vecka Uppdragsperiod 2026-04-13 - 2026-10-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
