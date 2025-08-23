Natt hos tjej i Svedala
2025-08-23
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen.
Är du en pigg och glad person som är stark till både kropp och själ? Ser du möjligheter i stället för problem? Behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift - då kanske du är rätt person för mig!
Jag är en tjej på 32 år med flerfunktionsnedsättning som nu söker en till personlig assistent för att trygga upp min vardag.
Jag tycker om att vistas utomhus, gå promenader, lyssna på spännande ljud och andra upplevelser, men utöver det innehåller min vardag allt från lugn och ro till fysisk aktivitet, musik, bad och träffa kompisar.
Du behöver vara lugn och trygg i dig själv eftersom jag behöver kunna lita på att du gör allt för att förstå mig och allt för att hjälpa mig att förstå. Jag har mycket att säga fast att jag inte talar, men med din hjälp kan jag prata med alla i min omgivning!
Att du är kvinna och rökfri är ett krav och jag ser gärna att du är vaccinerad mot covid-19.
Jag bor nära både tåg- och busstation i centrala Svedala.
Omfattning: 6 schemalagda nätter/4 v. med möjlighet till mer.
Utdrag ur belastningsregistret lämnas samt två aktuella referenser.
