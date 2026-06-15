FAI-koordinator
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2026-06-15
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Aerospace systems behöver förstärka organisationen med en FAI-koordinator.
Som FAI-koordinator ansvarar man för att planera, leda och följa upp genomförandet av First Article Inspection (FAI) i projekt och program.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet, konstruktion och andra intressenter. FAI-koordinatorn säkerställer att kvalitet byggs in från början i produkten.
Genom att samordna verifiering, dokumentation och åtgärder bidrar man direkt till robusta leveranser, reducerade avvikelser och ökad kundnöjdhet.
Man säkerställer att produkten uppfyller alla krav enligt konstruktionsunderlag, kundkrav och standarder (t.ex. EN 9102) – samt att avvikelser hanteras strukturerat genom korrigerande åtgärder.
Uppdraget
• Planera och koordinera FAI-genomförandet baserat på projektbehov och beslutade ändringar, inklusive att informera berörda funktioner.
• Säkerställa förutsättningar för granskning, såsom kontrollberedningar och korrekt underlag samt tillgängliga data och resurser.
• Leda FAI-granskningar och verifiera kravuppfyllnad mot ritningar och andra styrande dokument, tillsammans med ett granskningsteam.
• Dokumentera och hantera utfallet, inklusive avvikelser, ändringsbegäran och uppföljning av åtgärder.
• Upprätta, kvalitetssäkra och slutföra FAI, inklusive rapportering, signering, eventuell del-FAI samt arkivering enligt gällande processer.
Din Profil
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna inom produktionsteknik eller liknande område
• Förståelse för tillverkningsprocesser och kontrollmetoder
• Grundläggande förståelse för kravhantering och verifiering av kravuppfyllnad
Meriterande
• Kunskap om standarder såsom EN 9102 och relaterade processer
• Erfarenhet av FAI-genomförande i produktion eller kvalitetsroll
• Kunskap om ändringshantering och industriprocesser
Vi värdesätter följande egenskaper
• Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och organiserat
• God kommunikativ förmåga och ett starkt samarbetsfokus
• Förmåga att arbeta självständigt
• Ett driv och en lösningsorienterad inställning i hantering av kvalitetsavvikelser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FAI Koordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9964932